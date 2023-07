SOUTĚŽ: Punkové dějiny krásy. Vyhrajte V zrcadlové síni, novou knihu oceňované komiksové autorky

Žijeme v říši obrazů. S chytrým telefonem v ruce se bavíme, nakupujeme, chodíme na rande, usínáme, a především šmírujeme sami sebe. Jenže zatímco péče o vlastní vzhled se změnila v jednu z nejdůležitějších částí našich životů, ze samotné krásy se stal spotřební produkt. Švédská komiksová autorka Liv Strömquistová se ve své nové knize zamýšlí nad tím, kdy se z nás stali paparazzi vlastních těl a jak vlastně souvisí láska se vzhledem. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Zrcadlová síň 15:14 10. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Moje pusa takhle nevypadá. Moje pleť takhle nevypadá. Moje nosoretní rýhy takhle nevypadají. Moje džíny mi takhle nepadnou,“ stýská si dívka projíždějící si instagramové fotografie známé americké celebrity.

Co vede lidi, a zejména pak mladé ženy k tomu, že při pohledu na přitažlivou osobu nezažívají pozitivní pocity úžasu, jako když vidí například záři zapadajícího slunce, a místo toho se jich zmocňuje frustrace, pocity méněcennosti nebo snad dokonce hněv?

V knižní soutěži tento týden hrajeme o komiksovou knihu V zrcadlové síni od Liv Strömquistové | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Strömquistová hledá odpověď ve slovech francouzského filozofa Reného Girarda, který tvrdí, že člověk touží po tom, po čem touží jiní lidé.

„Lidská bytost sama neví, po čem touží,“ tvrdí Girard. „Svou touhu si půjčujeme od ‚druhého‘ – a v reakci natolik bazální, natolik původní, že ji zcela zaměňujeme s přáním být sami sebou,“ přidává s tím, že pochopit, co člověk sám chce, je v dnešní době ještě těžší než dřív.

Švédská komiksová superstar a pronikavá glosátorka moderního světa se ve své první celobarevné komiksové knize zabývá tématy, jak jsou selfíčka, napodobování celebrit, sexualita jako objekt konzumu i hledisko přitažlivosti, které Strömquistová nazývá „klátitelností“.

„Neexistuje už žádný praktický účel ani funkce, kvůli kterým bychom se měli dávat dohromady. Smysl to má jen tehdy, když k sobě navzájem cítíme lásku lomeno erotickou přitažlivost. A tak je samozřejmě v současnosti důležitější, jak krásně lomeno sexy lomeno ‚klátitelně‘ kdo vypadá, stal se z toho totiž v podstatě jediný důvod, proč spolu být,“ píše autorka ve svých punkových dějinách krásy.

Co mají společného poslední snímky Marilyn Monroe a selfíčka Kim Kardashianové? Která z císařoven měla nejtenčí pas? A co se můžeme naučit od Sněhurčiny macechy?

Liv Strömquistová vzbudila poprask už svým debutovým albem Sto procent tuku z roku 2005. Po němž následovala díla jako Einsteinova žena, Pocit prince Charlese, Ano Liv! či Vzestup & pád.

Mimořádnou pozornost si získalo její Ovoce poznání (v českém překladu vydané v roce 2018), které věnovala ženskému pohlavními orgánu. Na mezinárodní úspěch navázala komiksem o (ne)možnostech lásky v současném světě Nejrudější růže rozkvétá. Humor a důvtip je vlastní také jejímu nejnovějšímu komiksovému projektu Astrologie.

V zrcadlové síni, ve švédštině uvedené v roce 2021, vydalo nakladatelství Paseka v překladu Marie Voslářové.

V zrcadlové síni je první celobarevnou komiksovou knihou švédské glosátorky moderního světa Liv Strömquistové | Zdroj: Nakladatelství Paseka

