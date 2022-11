SOUTĚŽ: Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století. Vyhrajte novou ilustrovanou knihu

Vizuálně nápaditý průvodce životem a myšlenkami světově uznávaného politika, filozofa a dramatika. To je bohatě ilustrovaná kniha Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století, ve které Martin Vopěnka využil svých zkušeností z výuky dospívajících. Sestavil tak text nepřetížený informacemi, díky němuž čtenáři lépe pochopí podstatu komunismu. O knihu si můžete tento týden zahrát v rámci pravidelné soutěže serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Hrádeček 17:46 14. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden soutěžíme o knihu Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„Neustále se setkávám s tím, že pro mladé lidi, kteří tu dobu nezažili, je těžké pochopit, v čem byla tehdejší totalita tak devastující. Na příběhu Václava Havla lze ve zkratce vysvětlit i naše moderní dějiny,“ tvrdí Vopěnka.

„V osmdesátých letech, kdy jsem byl středoškolský a později vysokoškolský student nenávidící tehdejší režim plný přetvářky a lži, byl pro mne Havel jediným opravdu jasným hlasem z disentu. Nebyl reformní komunista ani katolík – neměl svou vlastní agendu. Bojoval za svobodu nás všech,“ dodává spisovatel.

Na začátku je Václav Havel drobnou figurkou v těžkých dějinných zkouškách. Později se stává slavným dramatikem, avšak zároveň bezmocným disidentem, kterého tehdejší komunistická moc pronásledovala a zavírala. A přesto nad ní nakonec zvítězí a vstoupí do dějin.

Název Vopěnkovy knihy odkazuje na Moc bezmocných, jeden z klíčových Havlových esejů. Zamýšlí se v něm nad možnostmi vnitřní svobody uprostřed vnější nesvobody – tématem, které je i v dnešním světě stále aktuální.

„Pro mne je tím nejcennějším v Havlově díle. On, tehdy bezmocný, pronásledovaný a zavíraný, v něm ukázal univerzální cestu pro každého, kdo se nechce smířit s vnějším útlakem, ale zároveň nemá zbraně ani politickou moc. Paradoxně, když se později Havel stal mocným, teprve pocítil tu skutečnou bezmoc. Ani z titulu své autority totiž stavem světa nepohnul,“ vysvětluje Vopěnka.

Kniha je věnována „všem zbabělým a podlým krysám, které přisluhovaly komunistickému režimu“ a také „všem prospěchářům, kteří z režimu těžili“. „Jsem šťastný, že vy všichni jste prohráli,“ píše autor v úvodu.

Jeho slova doplňují výstižné ilustrace Evy Bartošové. Knihu Václav Havel – mocný bezmocný ve 20. století vydalo nakladatelství Práh.

Martin Vopěnka je autorem více než 20 knih pro děti, mládež i dospělé a držitel řady ocenění včetně Zlaté stuhy a Ceny učitelů. Jeho knihy byly přeloženy do deseti jazyků. Je synem profesora Petra Vopěnky, který udržoval úzké vztahy s disentem a přátelil se s bratrem Václava Havla Ivanem.

Eva Bartošová je absolventkou Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde v současnosti vyučuje. Už ve svých absolventských pracích se soustředila na Václava Havla a období normalizace.

