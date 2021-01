SOUTĚŽ: Deník tvrdohlavého režiséra. Vyhrajte knižní vzpomínky Václava Marhoula z natáčení Tobruku

Poté, co k premiéře Nabarveného ptáčete poskytl desítky a desítky interview, odmítl filmař Václav Marhoul nabídku nakladatelství vydat knižně jeden velký rozhovor. Jako náhradní řešení navrhl deník, který si vedl během natáčení svého předešlého filmu Tobruk. A tak vznikl Deník tvrdohlavého režiséra, o nějž si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:34 11. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Režisér Václav Marhoul | Foto: Piroschka van de Wouw | Zdroj: Reuters

„Rozhodl jsem se, že si začnu psát deník. Možná i proto, abych měl jednou na co vzpomínat. Vždycky jsem si myslel, že si s pomocí svého zápisníku vzpomenu na všechno, ale chyba lávky: čím jsem starší, tím vzpomínám hůř, a něco dokonce zapomenu úplně a koukám jak vejr, když mi někdo něco připomene (i o mně),“ píše Marhoul ve svém prvním deníkovém záznamu z března 2006.

„Popravdě, nikdy jsem ho nepsal proto, abych ho jednou veřejně vydal, a i kdyby nakrásně ano, přemýšlel bych jen o několika desítkách mnou signovaných kusech coby dárcích pro herce a pro štáb. Ne, já svůj deník psal hlavně pro všechny svoje čtyři děti. Aby si jednou třeba přečetly, jaký byl jejich tatínek blázen. (Ne že by to dnes nevěděly. Nemám iluze. Jen bych jim to tak nějak zpětně ‚oštemploval‘.)“

Poznámky si během práce na Tobruku psal každý večer v produkci rovnou do počítače. Při několikaměsíčním pobytu v poušti, kde se snímek také natáčel, pak přešel k ručním zápisům do sešitu.

Editorka Markéta Bidlasová přidává, že původní rozsah takzvaného tobruckého deníku byl kolem 1100 stránek. Jeho větší část se přitom věnovala „trpělivé, někdy téměř nekonečně působící, úmorné práci producenta, který na svůj film shání peníze“. Během krácení se ale rozhodla zaměřit na texty, které nejvíce vypovídají o Marhoulovi v roli režiséra, poté scenáristy a teprve až ve třetí řadě producenta.

Jak Marhoul přiznává, svou sbírku zápisků už asi po sobě nikdy v jejich původní podobě a délce nepřečte, ani na to nemá čas. Do nakladatelství tak zaslal text, o kterém nic neví, ze kterého si vlastně moc nepamatuje. Lidé, které v něm zmiňuje, ale skutečně existují, obsah i jeho forma jsou absolutně autentické, často emotivní, necenzurované, a tak se může stát, že někomu „šlápne na kuří oko“. Kromě toho se ovšem čtenář dozví i to, jak vznikají celovečerní hrané filmy, jak se točí a co všechno to obnáší.

Deníkové záznamy doplňuje trojice rozhovorů, které vedla novinářka Pavlína Saudková s Marhoulovými kolegy – s vedoucí produkce Tobruku a výkonnou producentkou Nabarveného ptáčete Kateřinou Špůrovou, kameramanem všech tří Marhoulových filmů Vladimírem Smutným a sochařem a malířem Jaroslavem Rónou, jedním z nejbližších režisérových přátel.

„Snad vám neunikne, že to nejniternější si Václav Marhoul chrání. Možná se z ledasčeho vypíše, ale musíte umět číst mezi řádky, abyste pochopili,“ dodává ve svém úvodu k rozhovorům Saudková.

