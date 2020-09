SOUTĚŽ: Válka a terpentýn. Vyhrajte oceňovaný román, ve kterém ožívají deníky z první světové

„Láskyplně promyšlený život obyčejného člověka, jehož život byl navždy poznamenán první světovou válkou.“ Tak popsal Válku a terpentýn magazín The Economist, který anglický překlad tohoto vlámského románu začlenil mezi své knihy roku 2016. O fascinující životní příběh, který se opírá o autentické deníkové záznamy autorova dědečka z fronty, si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Gent 13:21 21. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Román Válka a terpentýn | Zdroj: Koláž iROZHLAS.cz / Nakladatelství Argo

„Přede mnou leží dva sešity. První je malý a tlustý, stránky má po straně červeně nabarvené. Obálka je ze světle šedého papíru, jako by měl sáčko na míru z předválečného tvídu. Druhý sešit je větší, skoro A4, se starobyle mramorovanou kartonovou obálkou, trochu jako faux marbre, které sám tak rád nanášel na zeď,“ vypráví v knize Stefan Hertmans.

Sešity mu krátce před svou smrtí v 80. letech předal dědeček. Hertmans se je celá léta neodvážil otevřít, až se k tomu jednoho dne konečně odhodlal a nalezl v nich netušená tajemství.

První sešit zabírají vzpomínky na dětství prožité v bídě na přelomu 19. a 20. století a část strašlivých zážitků z front první světové války. Druhý pak válku zachycuje v mnohem větším detailu. Hertmans tvrdí, že dědečka zjevně mrzelo, že se předtím tak obšírně rozepsal o malichernostech.

„Píše: Můj deník z války 1914-1918 je z více než poloviny zaplněn nudným povídáním o dětství a mnoha bezvýznamnými stránkami. Nyní píši pouze o válce, pravdivě a upřímně, nikoli proto, abych jí vzdával hold. K tomu mi dopomáhej Bůh. Pouze mé zážitky. Mé děsy,“ pokračuje ve vyprávění autor.

Stefan Hertmans je vlámský básník, beletrista a esejista. Vedle literární tvorby přednáší na domácích i zahraničních univerzitách v Paříži, Vídni, Berlíně a Londýně a reprezentuje vlámskou literaturu na mezinárodních knižních veletrzích a symposiích.

K jeho nejúspěšnějším dílům patří román Do Merelbeke a cestopis Města. Dosavadní vrchol ale bezesporu představuje Válka a terpentýn z roku 2013, román byl přeložen celkem do 26 světových jazyků a jen v Belgii se ho prodalo na 250 tisíc výtisků.

Kniha získala hned pět významných literárních ocenění. Dostala se také mezi širší nominace na mezinárodní Man Bookerovu cenu, na seznam nejlepších děl uplynulého roku její anglický překlad umístil třeba americký The New York Times.

„Silné. Hrůzyplné. Válka a Terpentýn je označován jako román, ale to je sotva to správně slovo. Je to zázračné dílo historické rekonstrukce. Odvážný, a přesto melancholický popis války a paměti a umění, které může některým čtenářům připomínat práci německého spisovatele W. G. Sebalda,“ napsal deník. Britský Guardian román ve své recenzi nazval „novodobou klasikou“.

Hertmans byl v roce 2018 požádán německým spolkovým prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem, aby s Válkou a terpentýnem slavnostně otevřel nový pavilon Frankfurtského knižního veletrhu.

