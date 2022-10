SOUTĚŽ: Od kořínku až po květ. Vyhrajte novou kuchařku Vaříme beze zbytku

Recepty od kořínku až po květ. Tak zní podtitul nové kuchařky Kateřiny Bičíkové. Kulinářka v ní ukazuje, jak ze zbylých příloh, přezrálého ovoce a okrájených kousků zeleniny připravit celou řadu chutných jídel. O Vaříme beze zbytku si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kuchyně 15:52 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Krémová polévka s mrkvovou natí, řepný burger, kopřivový špenát, šeříkový sirup nebo plněné kedlubnové listy – a k tomu saláty, dezerty i likéry. Kateřina Bičíková ve své nové kuchařce nabízí na osmdesát receptů ze zbytků – i beze zbytku.

Její jídla totiž využívají kompletně celou surovinu: od kořínku až po květ. Využijete v nich třeba i nať kořenové zeleniny, slupky jablek nebo brambor nebo okoralé zbylé knedlíky, které byste jinak vyhodili.

„Když nakoupíte suroviny na řekněme pět receptů, vždycky vám něco zbude – tu pár kousků z kilového balení mrkve, onde načatá kysaná smetana. Tudíž se z vás časem spíše než odborník na recepty nově stane přeborník na vaření ze zbytků,“ míní Bičíková.

S kuchařkou se naučíte vařit beze zbytku | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

„A pokud máte alespoň trochu ekologické smýšlení, něco jako vyhazování jídla vlastně ani neznáte. Proto mě pokaždé udiví informace o tom, kolik potravin se v českých domácnostech vyhodí.“

Kuchařka Vaříme bez zbytku vás zkrátka naučí, jak zpracovat surovinové outsidery jednoduše a lahodně – ať už se tím zrovna myslí kůra citrusů, nebo zdánlivě nejedlé části plodin, které si do našich domovů vždycky najdou cestu z našich výletů.

„Ačkoli miluji pohádku o Lakomé Barce, která byla taková držgrešle, že šila záclony ze šlupek od buřtů, v knize najdete pouze recepty bezmasé,“ upozorňuje Bičíková. Jak ovšem dodává, bezezbytková podoba kuchařky je stravitelná i pro „fajnovější jazýčky“, kterým se při pohledu na kopřivami zarostlou louku zatím sliny nesbíhají.

Kuchařku Vaříme beze zbytku: Recepty od kořínku až po květ vydalo nakladatelství Grada. Doplňují ji fotografie Evy Malúšové.

