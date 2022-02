SOUTĚŽ: Včely medonosné a jejich tajemný život v lese. Vyhrajte knihu oceňovaného fotografa přírody

„Fascinující vizuální cesta, která čtenářům otvírá nepřekonatelnou krásu světa včel medonosných, našich nejlepších kamarádek v říši hmyzu.“ Těmito slovy představuje unikátní obrazovou publikaci etolog a apidolog Thomas D. Seeley. O Včely medonosné a jejich tajemný život v lese si tento týden můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Les 17:48 7. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Včely medonosné a včelaři patří k sobě. To je v naší představě zakotveno tak pevně, že se většina lidí diví, když uslyší, že existují divoce žijící včely, o které se nemusí starat žádný včelař. A pokud na nějaké výpravě pozorný poutník v lese objeví včelstvo, zprvu se domnívá, že tyto včely musely nějakému včelaři uletět,“ píší v úvodu knihy její autoři.

Jak je možné, že lesní včely dlouhá léta prospívají v dutinách stromů? A proč tolik netrpí nemocemi jako včely v úlech? Právě to zjišťovali oceňovaný fotograf přírody Ingo Arndt a profesor Jürgen Tautz, renomovaný odborník na včelařství. Na jedinečných, dosud nepublikovaných snímcích společně přibližují mnoho neznámých aspektů chování včel.

Obálka knihy Včely medonosné a jejich tajemný život v lese | Zdroj: Nakladatelství Grada

„Mnoho vlastností a schopností včel je možné vysvětlit z jejich života jakožto obyvatel lesa. Budeme-li na les nahlížet jako na životní prostor, který je pro naše včely přirozený, dokážeme lépe pochopit mnoho dnešních problémů, se kterými se potýkají včelstva obhospodařovaná včelaři,“ vysvětlují.

Ingo Arndt je známý svými rozsáhlými reportážemi o zvířatech. Pravidelně publikuje v Německu i zahraničí v časopisech jako National Geographic, GEO nebo Terra Mater. Dosud vydal 18 knih a získal četná ocenění, dvakrát mimo jiné i cenu při World Press Photo.

Jak sám přiznává, fotografování včel medonosných, jímž v průběhu dvou let strávil osm měsíců, byla nejen pro něj zcela novou zkušeností. Soudě dle přiložené fotografie s nateklým obličejem šlo ale i o osobní výzvu.

„O životě včel a o tom, jak se chovají včelaři, víme hodně a k dispozici máme spousty fotek. Se snímky divoce žijících včelstev jsem však vstupoval do neznáma. Žádný fotograf zatím nezachytil jejich tajemný život v lese,“ říká Arndt.

Listování knihou Včely medonosné a jejich tajemný život v lese | Zdroj: iROZHLAS.cz, Nakladatelství Grada

Přesně o jak komplikovanou produkci šlo, naznačuje stručný popis fotografovy přípravy. Jak tvrdí, fotky divoce žijících včelstev u vletového otvoru pořizoval z lana ve výšce 20 metrů nad zemí. Pro záběry osidlování někdejší datlí dutiny si zase postavil pozorovatelnu, která se během horkých letních dní změnila v saunu.

Vedle toho také zprovoznil letový tunel se světelnými závorami a speciální pozorovací stany, aby mohl správně nasvítit matku při kladení vajec, nebo zřídil pítka, aby mohl nafotit, jak včely pijí.

Výsledek pozorování má za cíl přiblížit život včel medonosných v lesích střední Evropy a zároveň přispět k tomu, aby veřejnost na včely mohla nahlížet jako na to, čím přirozeně jsou – tedy lesním hmyzem.

Knihu Včely medonosné a jejich tajemný život v lese vydalo v českém překladu nakladatelství Grada.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 obrazových publikací Včely medonosné a jejich tajemný život v lese, napište nám až do tohoto pátku 11. února do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Do kterého živočišného podřádu patří včela medonosná?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.