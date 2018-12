SOUTĚŽ: Velká kniha o kávě. Vyhrajte novou obrazovou publikaci o oblíbeném nápoji

Jak si doma uvařit co nejlepší espresso? Nebo udělat co nejhezčí latte art? A jak vlastně probíhá sklizeň kávových plodů? Nová publikace Velká kniha o kávě nabízí odpovědi na všechny tyto otázky a mnohem více, a to navíc s bohatou obrazovou částí, díky které budete lahodnou vůni oblíbeného nápoje cítit i při pouhém listování v ní. Knižní soutěž Praha 10:38 10. prosince 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká kniha o kávě | Foto: David Židlický | Zdroj: Smartpress

Věděli jste, že se kávovník řadí mezi ovocné keře a stromy? Nebo to, že čím výše kávovníky rostou, tím je pak káva kvalitnější?

Nová obrazová publikace Velká kniha o kávě nabízí zevrubné informace o původu tohoto lahodného nápoje a k tomu i nespočet tipů a rad, jak si různé druhy kávy připravit doma nebo ve vlastním podniku. Nechybí přitom ani návod, jak se postarat o to, aby káva měla co nejvýraznější chuť, nebo jak vytvořit na mléčné pěně oblíbené obrazce (tzv. latte art).

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Velká kniha o kávě je rozšířenou a aktualizovanou verzí bestselleru Kniha o kávě, ve které přední česká baristka Petra Davies Veselá poprvé shrnula své poznatky a zkušenosti ze světa kávy.

Obsáhlou knihu doplňují fotografie Davida Židlického, díky nimž se čtenář lehce přenese na místa, kde se káva pěstuje, sbírá, zpracovává, prodává i vychutnává.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 kusů Velké knihy o kávě, napište nám až do tohoto pátku, 14. prosince, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolikrát se autorka knihy Petra Davies Veselá stala mistryní ČR v přípravě kávy?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.