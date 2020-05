SOUTĚŽ: Od jara do zimy. Vyhrajte ilustrovanou Velkou knihu zahradničení pro děti

Jak správně zasadit ředkvičky? Jak pečovat o rajčata? Jak postavit zimní přístřeší pro menší zvířata a hmyz? A jak si doma vyrobit vlastní kompost? Na to všechno odpovídá praktická Velká kniha zahradničení pro děti. Ocení ji ovšem zahrádkáři všeho věku. Díky radám rozprostřeným do celého roku je nápomocným zdrojem inspirace pro rodinné aktivity. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:50 4. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Velká kniha zahradničení pro děti | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Každé z ročních období přináší zahrádkářům nové výzvy. Proto je tu praktická velkoformátová kniha od Caroline Pellissierové a Virginie Aladjidiové, která s pomocí hravých ilustrací Élisy Géhin představuje všechny zásadní úkoly, s nimiž se v průběhu roku mohou malí i velcí pěstitelé setkat.

Ve čtyřech částech (jaro, léto, podzim, zima) se čtenáři učí, jak vypěstovat a sklidit svou první úrodu a mít z ní co největší užitek. Ilustrovaná příručka je ale také nabádá k tomu, aby svět odehrávající se na jejich zahradách a balkonech více vnímali a obdivovali. To vše je doplněno o návod, jak si rozvrhnout zahradu.

Nahlédnutí do Velké knihy zahradničení pro děti | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaro začíná setím salátu, ředkviček a tykvovitých rostlin. Autoři popisují, jak správně namíchat do květináčů aromatické byliny, představují různé druhy rajčat a přidávají i několik receptů na jedlé květiny.

V létě přichází čas na sklizeň slunečnicových semínek. Čtenáři se dozvědí, jak si vyrobit levandulové pytlíčky, jejichž vůně pomáhá usnout, nebo jak se řízkují rostliny. Dojde ale i na typy, z jakých květin si svázat letní kytici, jak se dají pozorovat rostliny v noci nebo jak zatočit se zahradními škůdci.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Podzim přináší ideální podmínky pro vysazení cibulek tulipánů a sběr listí, ze kterého se dá doma vytvořit herbář. Jedna z lekcí se zaměří na uchování sklizně, jako jsou česnek, cibule, aromatické bylinky nebo třeba ořechy, další zase na sklízení brambor.

Řada věcí se dá dělat ovšem i v zimě. Ať je to například postavit přístřešek pro menší zvířata a hmyz, provést velký zimní úklid, připravit krmítka pro ptáky nebo se pouze a jednoduše konečně věnovat pojídání darů svého celoročního úsilí.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 Velkých knih zahradničení pro děti, napište nám až do tohoto pátku 8. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Která oblíbená plodina, jež nechybí skoro na žádné zahradě, se skrývá za latinským názvem pisum sativum?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.