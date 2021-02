SOUTĚŽ: Životní přemety a pády. Vyhrajte životopisný komiks o gymnastce Věře Čáslavské

V roce 1968 se postavila na gymnastický Olymp. Tam, na absolutním sportovním vrcholu, ale současně začal konec tehdejší hvězdy, jejíž jméno skandovali v místních obměnách diváci po celém světě. První komiksové zpracování životního příběhu Věry Čáslavské tak vede kromě závodišť také do bohnické léčebny i do vyšetřoven Státní bezpečnosti. O knihu Čáslavská si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Tokio / Mexiko 14:06 8. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„A znovu Ra Ra Ra! Věra Věra Věra, abych byl přesný. Stále Věrka Čáslavská na nejvyšším stupínku. Sama. Symbol krásy, dokonalosti. Symbol velkého člověka,“ zaznívá hlas rozhlasového komentátora Karla Maliny na dobovém záznamu z předávání medailí na olympijských hrách v Mexiku v roce 1968.

Čáslavská tu získala celkem šest medailí, čtyři zlaté a dvě stříbrné. Když pak během slavnostního ceremoniálu sdílela nejvyšší stupínek se sovětskou závodnicí, při hymně odvrátila hlavu od okupantské vlajky.

„Čím víc jsem se o ní dozvídal, tím víc jsem ji obdivoval,“ říká spisovatel Jan Novák. Ten při přípravě knihy vedl rozhovory s žijícími kolegyněmi Čáslavské i s jejím synem. Do veřejného povědomí by se tak díky ní podle něj mohly dostat i věci, které zatím nejsou tolik známé.

Obálka knihy Čáslavská od Jana Nováka a Jaromíra 99 | Zdroj: Nakladatelství Argo

Jeden z hlavních konfliktů v příběhu lze přitom podle literárního kritika Pavla Mandyse hledat také v tom, že Čáslavská lidově řečeno „neměla štěstí na chlapy“.

„První milostné vzplanutí mladičká gymnastka zažila se svým trenérem, který byl ale ženatý a měl dvě děti. Čáslavská si tedy začala s hezounem Odložilem, za něhož se nakonec vdala. A nebylo to šťastné manželství, Odložil byl notorický sukničkář a alkoholik, který býval pod vlivem agresivní,“ píše Mandys ve své recenzi na serveru iLiteratura.cz.

Výtvarnou stránku obstaral Jaromír 99, jenž s Novákem spolupracoval už na komiksech o běžci Emilu Zátopkovi nebo bratrech Mašínech.

Právě olympijské hry ve velkém inspirovaly i výtvarnou stránku publikace. Kresby Jaromíra 99 jsou proto vyvedené v olympijských barvách, opakuje se v nich také motiv olympijských kruhů. Ostatně kniha samotná měla původně v nakladatelství Argo vyjít s LOH v Tokiu, které se ale nakonec kvůli koronaviru přesunuly.

Ukázka z komiksové knihy Čáslavská | Zdroj: Nakladatelství Argo

Jan Novák je přední český spisovatel, překladatel a dokumentarista. Jeho román Zatím dobrý byl v rámci ceny Magnesia Litera vyhlášen Knihou roku 2005. Vydal také biografii Miloše Formana Co já vím? a rozhovor s Johnem Bokem Život mimo kategorie. Společně s Jaromírem 99 debutoval na poli komiksu životopisným příběhem Zátopek. Uplynulý rok se o něm mluvilo zejména ve spojení s kontroverzní biografií Milana Kundery.

Jaromír Švejdík, uměleckým jménem Jaromír 99, je zpěvák, skladatel a výtvarník. Prosadil se jako člen skupin Priessnitz a Umakart. V roce 2007 získal cenu Muriel za svůj povedený autorský komiks Bomber.

Spolu s Jaroslavem Rudišem vytvořili komiksovou trilogii Alois Nebel a s Janem Novákem komiks Emil Zátopek, který zachycuje Zátopkovy největší úspěchy i seznámení s jeho celoživotní láskou Danou, a Zatím dobrý, příběh bratrů Mašínů v osobitém, noirovém stylu.

