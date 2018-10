SOUTĚŽ: Návrat domů do Veselí. Vyhrajte novou knihu Radky Třeštíkové

Kdy je příliš pozdě na to zavřít dveře za svým dosavadním životem a začít znovu? Nová kniha Radky Třeštíkové přivádí čtenáře na jih Moravy, kde se spisovatelčino alter ego snaží najít své místo v rodném městě, které před lety tak radostně opustila. Teď se ale zdá, že je jí mnohem bližší, než si kdy dokázala připustit. Protože někdy je snaší při hledání nové cesty nepokračovat zarputile dál, ale vrátit se rovnou na samý začátek. Knižní soutěž Veselí nad Moravou 10:09 8. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nová kniha Radky Třeštíkové Veselí | Foto: Motto | Zdroj: Repro YouTube

Elišce je 33 let a ještě donedávna pracovala v marketingu jedné pražské společnosti. Nejspíš právě proto, že ale dosud nenašla to, co by jí přinášelo radost, se rozhodne vydat na místo, jehož název tuto chybějící životní ingredienci evokuje.

Ačkoli návrat do rodného Veselí nad Moravou jde proti všemu, co si kdy předsevzala, rozhodne se svůj nový začátek najít právě tam. Ve městě tolik známém i vzdáleném, v domě rodičů na pokraji rozvodu, hned vedle starých milenců a osudů, které mohly být.

Nová kniha autorky bestselleru Bábovky zobrazuje život po třicítce spolu s jeho krásami i ošklivostmi. Neštítí se okamžikům čirého štěstí, tragédie i pozdního dospívání. Hravou formou přitom načrtává ne vždy fungující vztahy mezi lidmi stejně jako mentalitu moravského Veselí.

Autorem originální grafické podoby románu je ilustrátor Daniel Špaček.

