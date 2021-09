SOUTĚŽ: Věže, příběh 11. září. Vyhrajte nové vydání vzpomínek architekta, který pomáhal po pádu ‚dvojčat‘

„Jak jsem šel přes brooklynský most, měl jsem před očima hořící věže. Proti mně šly tisíce lidí evakuovaných z Manhattanu.“ Tak popisuje své vzpomínky na 11. září 2001 česko-americký architekt Jiří Boudník v knize Věže, příběh 11. září. Její druhé, upravené vydání vyšlo k 20. výročí útoků na Světové obchodní centrum. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž New York 13:03 20. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tetování na zádech bývalého newyorského hasiče Tiernacha Cassidyho | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Jiří Boudník patřil k mnoha dobrovolníkům, kteří v září 2001 pomáhali odstraňovat sutiny věží newyorského Světového obchodního centra a pátrat po tělech obětí největšího teroristického útoku všech dob.

„Oblaka prachu stlačená do úzkých koridorů ulic západně od Broadwaye se najednou vyvalila do otevřeného prostoru parku před radnicí a pohltila všechno. Stromy, unikající lidi – všechno se změnilo ve světle šedou maketu,“ přibližuje v knize události po zřícení věží.

„To mne přimělo poohlédnout se po plánech komplexu Světového obchodního centra. Ptal jsem se všude a po několika hodinách jsem našel jednu sadu plánů všech podzemních podlaží v měřítku 1:200.“

Do záchranných prací se tak pustil hned druhý den. Jako architekt také posuzoval statiku okolních budov. Jeho asi největším přínosem ale bylo vytvoření modelu, který pomáhal záchranářům i dělníkům, kteří odklízeli trosky.

Nejdříve kartonový a později i počítačový model se později objevil i v dokumentu Unsung Heroes, který odvysílala americká televize ABC.

Boudník své zkušenosti z Ground Zero sepsal do knihy Věže, příběh 11. září. Její upravené vydání vyšlo v nakladatelství Tebenas v české a anglické verzi, které se drobně liší v textu a použitím jiných fotografií. Audioknižní verzi propůjčil svůj hlas americký herec Daniel Hauck. Čeští posluchači uslyší zase Pavla Baťka.

Jednu epizodu doprovází také hlas Američana Tiernacha Cassidyho, hasiče, který jako jediný ze svého týmu přežil vyprošťovací práce u Světového obchodního centra. Pomohl při nich zachránit 13 lidí.

Vzpomínku na dvojici hořících manhattanských věží a pět svých nejbližších kolegů, kteří pod nimi zahynuli, si uchovává originálním tetováním. Modro-černý výjev, který pokrývá jeho celá záda, zdobí obaly všech vydávaných knih i audioknih.

„Kdybych měl na zádech dost místa, nechal bych si vytetovat jména všech. Byli jsme zdecimovaní. A ty hořící věže, to je výjev po nárazu druhého letadla. Tak mi zůstal vypálený v paměti a vidím ho, kdykoli na ten den pomyslím,“ svěřil se Cassidy nedávno americkému zpravodaji Českého rozhlasu. Celý rozhovor si můžete poslechnout zde.

