SOUTĚŽ: Vidličkou po mapě. Vyhrajte gastronomickou odyseu Dagmar Heřtové

Vystudovaná právnička ráda vaří, ochutnává, cestuje a hledá souvislosti. Vaření má tak trochu v genech – to ostatní bude mít kořeny v její zvědavosti.

Když se to všechno spojí, vzniknou malé literární útvary, v nichž se pojí střípky historie, osobních zkušeností, praktických rad a rozjímání o jídle ve všech jeho souvislostech. A často je jako bonus přidán recept, nad nímž se sbíhají sliny.

„Gastronomie si naši přízeň zaslouží, je naší součástí a často navozuje pocit, že žijeme ve věčném ‚déjà vu‘. Když cestujeme, nejsme na tom gurmánsky podobně jako Jack Kerouac Na cestě?“ píše Heřtová v úvodu knihy.

„Na talířích se nám odvíjejí příběhy a někdy i romány, které jsme kdysi četli, a to je na gastronomii to zázračné. Díky tomu kráčíme po historické a gastronomické mapě, která zasahuje do všech oblastí našeho života, včetně kultury.“

Dagmar Heřtová je žije střídavě v Praze a v anglickém Brightonu. Ráda cestuje za chutěmi i historií, poznává nové restaurace, kuchyně a gastropodniky. V roce 2013 založila web tastejourney.cz, kde píše o cestování, o gastronomii a britské kuchyni.

Pět let přispívala recepty a články na web Lidovky.cz a do víkendové přílohy Lidových novin Relax. Od roku 2018 píše pravidelné gastroglosy pro web iROZHLAS.cz. V respektovaném kulinářském časopise Gurmet má už třetím rokem pravidelnou rubriku Letem světem, kde představuje zahraniční kuchyně a doporučuje vybrané recepty ze světa. Navíc v něm publikuje články o Spojeném království pod názvem Úžasná Británie.

V roce 2017 vydala knihu Bylinky na mém stole, čímž završila pravidelné účinkování v pořadu Kouzelné bylinky. Její druhotinu Vidličkou po mapě vydalo nakladatelství Argo.

Kniha obsahuje mnoho fotografií

