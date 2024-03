SOUTĚŽ: Žádný memoár, tohle je rozhovor. Vyhrajte osobní zpověď hudebníka Nicka Cavea

O’Hagan hned v úvodu knihy přiznává, že ho překvapilo, že Cave na rozhovor kývl. Pořádně dlouho už totiž žádný nikomu nedal.

„Komu by se taky chtělo? Rozhovory obecně jsou opruz. Fakt. Rozežerou tě zevnitř. Rozhovory nenávidím,“ přiznává mu hudebník.

Svůj odpor pak vysvětluje: „Už ten důvod je hrozně ponižující: vydal jsi novou desku, propaguješ nový film, prodáváš knihu. A o chvíli tě tvůj vlastní příběh začne vyčerpávat. Myslím, že v jeden moment jsem si uvědomil, že tyhle rozhovory pro mě nemají žádný skutečný přínos. Vždycky mi jenom něco vzaly. Pokaždé jsem se pak musel dát do kupy. Měl jsem pocit, jako bych se pak musel zase hledat. Takže asi před pěti lety jsem rozhovory přestal dávat úplně.“

Se sérií rozhovorů s novinářem O'Haganem, který poslední roky přispívá do britského magazínu Observer a fotografickými recenzemi do deníku Guardian, ale přeci jen nakonec souhlasil. A to s dodatkem, že se uvidí, kam je to společně dovede.

Čtenářům se tak dostane upřímné osobní zpovědi i originálních meditací nad smyslem života a umění, a ještě lecčeho navíc.

Slovy samotného Cavea: „Tahle kniha pro mě hodně znamená a myslím, že ji upřímně ocení i každý, komu se nějak zvrtnul život, koho trápí tvůrčí blok, kdo má problém se závislostí, kdo truchlí, kdo zažívá duchovní krizi, kdo se pídí po smyslu života, kdo hledá krásu, kdo se chce naučit, jak napsat píseň či odehrát koncert nebo jen tak existovat.“

Nick Cave se věnuje hudbě už přes 40 let. Největší slávu získal jako skladatel a zpěvák skupiny Nick Cave and the Bad Seeds, jejichž poslední album Ghosteen bývá považováno za jejich nejlepší nahrávku vůbec.

Caveova tvorba ovšem sahá od filmové hudby přes keramické sochy až po romány. V posledních letech také rozvíjí vztah se svými příznivci skrze webový projekt Red Hand Files a sérii živých scénických rozhovorů.

Rozhovorovou knihu Víra, naděje a masakr vydalo nakladatelství Argo v překladu Boba Hýska.

