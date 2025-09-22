SOUTĚŽ: Jsme si ochotni připlatit za ‚šťastné maso‘? Novinář se vydal na cestu průmyslem ničícím planetu
Co mají společného rajčatový protlak, tuňák, sója a vepřové maso? V posledních letech se z nich staly komodity. Jejich hodnotou už není kvalita, ale schopnost generovat zisk nadnárodních kobylkových společností. V této globální hře prohráváme my všichni i planeta, kde žijeme, píše italský reportér Stefano Liberti. O jeho knihu Vládci jídla si můžete zahrát v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz.
„V tom výjevu je cosi hypnotického,“ píše novinář v úvodní kapitole věnované největším světovým jatkám v čínském Šuang-chuej.
„Všechno se pohybuje s monotónní, mechanickou pravidelností. Prasata jsou zavěšena na háku a posunují se nad pásem uměřenou rychlostí. Lidé jsou rozmístěni podél pásu v přesně vymezených rozestupech. Mají bílou kombinézu, holiny, roušky a vlasy pod síťkou. Jsou k nerozeznání podobní, kdyby se nelišili výškou, člověk by řekl, že se jedná o armádu robotů,“ popisuje.
Drancování přírody, nesmyslné převážení potravin tisíce kilometrů, špatně placení a strádající dělníci, nejčastěji uprchlíci, rozklad lokálních společností a zamořování půdy a vody – tak by šlo shrnout realitu průmyslu, který čistě teoreticky vznikl proto, aby nás nakrmil.
Ve skutečnosti ale kvalita jídla klesá a stoupají pouze zisky majitelů několika společností.
Italský novinář Stefano Liberti strávil mnoho let cestami po světě a sledoval fungování globálního trhu. Dlouhou dobu strávil mezi migranty na cestě mezi Afrikou a Evropou, psal a točil o uprchlících, malých farmářích přicházejících o půdu i zdroje obživy.
„Značnou část potravinářského sektoru má dnes ve svých rukou několik velkých skupin, které řídí způsob i podmínky produkce, již podřizují svým vlastním průmyslovým strategiím a v poslední instanci tím určují chuť toho, co jíme,“ vysvětluje v knize.
„Často se jedná o gigantické firmy schopné posílat produkty na cesty z jednoho konce světa na druhý, jelikož se jim hodí využívat výhod, které jim poskytují oblasti s levnou pracovní silou, úrodnější půdou, mírnějšími kontrolami,“ přibližuje.
Tyto podniky nazývá Liberti kobylkami. „Kobylky chtějí produkovat ve velkém měřítku za co možná nejnižší cenu, a z nástrojů výroby – půdy, vody, hospodářských zvířat – chtějí pouze těžit. Tyto společnosti se zaměřují pouze na svůj profit a na to, aby ho dosáhly co nejrychleji. Intenzivně využívají zdroje až do jejich naprostého vyčerpání, a jakmile jsou s jedním místem hotoví, přesunou se jinam, zrovna jako hejno kobylek,“ popisuje.
Publikace Vládci jídla nejsou nijak radostné čtení. Liberti ale přináší i pozitivní příklady – třeba farmy, kde se snaží chovat prasata tak, aby zažila pohyb venku a měla důstojný život. Zároveň se ale ptá, zda jsou spotřebitelé ochotni zaplatit za „šťastné maso“ víc. A jestli je bohatá společnost ochotná se omezovat, když své problémy vyvezla jinam.
„Současný globální potravinářský systém není udržitelný. Zdroje dostupné na naší planetě nejsou dostačující. Je potřeba změnit zvyklosti, upravit stravovací návyky, zamyslet se nad absurditou zpracovatelských řetězců dlouhých tisíce kilometrů a jídla prodávaného za mizernou cenu,“ shrnuje novinář.
Liberti přispívá do evropských médií jako Internazionale, Lemonde diplomatique nebo El Pais. Ve svých textech se zaměřuje na globální problémy, velmi často vzájemně úzce propojené – migraci, exploataci přírodních zdrojů spojenou s moderním zemědělstvím nebo maximalizaci zisku nadnárodních společností bez ohledu na lokální důsledky.
V roce 2009 získal cenu Indra Montanelliho za reportáž Na jih od Lampedusy, v níž na základě vlastních zkušeností popsal migrační trasy z Afriky do Evropy.
Je také spoluautorem několika dokumentárních filmů, mimo jiné Uzavřené moře o osudu uprchlíků ve Středozemním moři vracených do Kaddáfího Libye, nebo dokumentu Herat Football Club o ženském fotbalovém klubu v Herátu. Jeho několika členkám později pomáhal za dramatických okolností uprchnout z Afghánistánu ovládaného Talibánem.
Jeho knihu Vládci jídla v překladu Pavly Přívozníkové vydalo nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři.
