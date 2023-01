SOUTĚŽ: Vlak do Samarkandu. Oceňovaná ruská autorka po sto letech oživuje Povolžský hladomor

Pět set hladovějících dětí. Cesta dlouhá šest týdnů a čtyři tisíce verst. Nejprodávanější ruská autorka současnosti se ve svém nejnovějším románu vrací k další hrůzné kapitole sovětských dějin: Povolžskému hladomoru. O knihu Vlak do Samarkandu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kazaň 18:44 2. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Dvacátá léta minulého století. V Povolží vypukl zničující hladomor. Mladý voják Rudé armády Dějev, veterán občanské války se soucitnou povahou, má za úkol transportovat vlakem 500 dětí ze sirotčince do „blahobytného“, čtyři tisíce verst vzdáleného Samarkandu, aby je zachránil před jistou smrtí hladem. Chybí ale vše potřebné: zásoby, oblečení, topivo pro parní lokomotivu i léky.

Na měsíc a půl trvající cestě zničenou zemí, kde stále zuří občanská válka, Dějeva doprovází komisařka Bílá. Přes zcela protikladné povahy se na čas stává jeden pro druhého nepostradatelným. Nepřátelé – uprchlíci, bandité, čekisté, kozáci – totiž číhají na všech stranách. Dějev, který skrývá i své vlastní temné tajemství, se rizika nebojí a je odhodlaný zachránit dětské životy za každou cenu.

Téma Povolžského hladomoru bylo dosud v ruské literatuře do značné míry opomíjeno, přitom jde o jeden z největších hladomorů v novodobé historii. Nejznámější román, který o něm pojednává, pochází z roku 1927.

Spisovatelka Guzel Jachina | Foto: Roman Erofeev | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Nyní, o 100 let později, je podle ruské spisovatelky Guzel Jachiny správný čas toto téma znovu otevřít: „Stále více je třeba vést upřímnou diskusi o sovětské minulosti. Myslím, že jsme na ni připraveni.“

Autorka, která o tragických zkušenostech etnických menšin v rané sovětské historii psala už v románech Zulejka otevírá oči a Děti Volhy, provedla rozsáhlý archivní výzkum, aby mohla hodnověrně vylíčit dramatický příběh sirotků evakuovaných z ruské Volžsko-uralské oblasti během hladomoru. Vše, co se v románu Vlak do Samarkandu děje s dětmi, tak vychází z historických reálií.

„Například příběh chlapce jménem Jegor Hlínožrout, který během hladomoru jedl hlínu, je založen na skutečných faktech,“ popisuje Jachina, „stejně tak osud Seni Čuvaše, kterého ve snech pronásledovala obrovská veš, je pravdivý. Četla jsem o něm ve vzpomínkách sociální pracovnice Asji Kalininové.“

Jachina při psaní čerpala mimo jiné z pamětí stranických a sovětských funkcionářů, kteří se ve 20. letech minulého století podíleli na odstraňování bezprizornosti a boji proti hladu.

„Když jsem se do toho hlouběji ponořila, uvědomila jsem si, že občanská válka a hladomor určovaly v té době životy všech lidí,“ říká spisovatelka. A tak se hladomor, který připravil o život více než pět milionů lidí, stal hybnou silou její prózy.

Ačkoli je pro příběh zásadní perspektiva dětí, jeho ústřední postavou je mladý voják, který má za úkol na transport dohlížet. „Někdo musel děti z hladového města dostat. Ujmout se jich na celou dobu cesty,“ podotýká Jachina.

„A teprve když seděl ve štábním kupé sanitního vlaku, Dějev pochopil, jak moc se bojí – až se mu podlamovala kolena. A neměl na výběr. Musel ty děti nakrmit – vykroutit se jako had, rozkrájet se na kousíčky, ale nakrmit je.“

Guzel Jachina se narodila v Kazani, hlavním městě Tatarstánu. Jako spisovatelka debutovala v literárních časopisech Něva a Okťabr dvěma krátkými povídkami Motyljok (Motýlek, 2014) a Vintovka (Puška, 2015).

V roce 2017 vyšel v nakladatelství Prostor její román Zulejka otevírá oči, který se stal světovým bestsellerem a předlohou televizního seriálu. Stejnou literární senzaci vyvolal i další román Děti Volhy, dosud přeložený do 17 jazyků. Jachina za něj posbírala několik významných cen, mezi jinými také ruskou státní cenu Velká kniha.

Velká očekávání čtenářů i kritiky ještě před svým vydáním probudil i Vlak do Samarkandu, který se setkal se zaslouženým mezinárodním ohlasem, překládá se do 20 jazyků a je nominován na cenu Velká kniha.

Román v češtině vydalo nakladatelství Prostor. Z ruského originálu ho přeložil Jakub Šedivý.

