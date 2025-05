SOUTĚŽ: Muž, který nade vše miloval smích svého publika. Vyhrajte román o Vlastovi Burianovi

Román pohlíží na Burianovu filmovou a divadelní kariéru i soukromý život od poloviny 30. let 20. století přes schizofrenní atmosféru německé okupace až po úplný rozpad celého jeho milovaného světa v poválečném období.

Obálka románu Vlasta | Zdroj: Nakladatelství Argo

Dostane se tak třeba i na historku o tom, jak Burian chytal za fotbalovou Spartu. Proč u něj nakonec vyhrálo herectví a bavičství?

„Myslím, že to bylo kvůli tomu, že na jevišti nebo ve filmu byl hlavní hvězdou. V jedenáctce Sparty byl brankářem, ale góly nestřílel. Určitě patřil k oblíbeným hráčům i u publika, ale nebyl největší hvězda,“ uvedl Vácha nedávno v rozhovoru na Radiožurnálu.

Kvůli Spartě pak klidně posouval i začátek představení. „Když byl na fotbale už jako divák a vrátil se do divadla, všichni poznali, jestli Sparta prohrála, nebo vyhrála. Protože pokud vyhrála, tak se hrálo třeba o hodinu déle,“ řekl o hercově náladovosti.

Hlavním beletristickým zájmem spisovatele jsou velké války 20. století a osudy Čechoslováků v nich. O první světové válce napsal romány Červenobílá a Cestou, o druhé válce pak Hoří už Praha? a Hranice.

V žánru fikce vydal postapokalyptický román Nikam a povídkovou sbírku Jizvák Jim a další noční můry. O rok později mu vyšla kniha z prostředí legií Za svobodu, v roce 2020 válečný román o slavných „třech králích“ M+B+M a v roce 2023 román Vilda o čs. Mistru boxu ve střední váze Vildovi Jakšovi.

Stejně jako předchozí tři tituly vydalo Váchovu novinku nakladatelství Argo.

