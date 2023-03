SOUTĚŽ: ‚Všichni jsme tu, a tak to bude i dál.‘ Vyhrajte sbírku Zelenského válečných projevů

Nejdůležitější projev ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl zároveň jeho nejkratší. Trval půl minuty a došlo na něj 38 hodin poté, co Rusko zahájilo invazi proti jeho zemi. Zelenskyj v khaki úboru a s několika členy týmu za zády se natočil na mobil před vládní budovou. „Dobrý večer všem,“ řekl klidným hlasem. „Všichni jsme tu. Jsou tu naši vojáci. Je tu občanská společnost. Bráníme svou nezávislost. A tak to bude i dál.“ KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kyjev 15:11 20. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během tiskové konference (foto z 12. března 2022) | Foto: Ukrainian Presidential Press Service | Zdroj: Reuters

Kniha Poselství z Ukrajiny, o kterou si tento týden můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz, přináší soubor prezidentových válečných projevů. Pro vydání je vybral sám Volodymyr Zelenskyj. Ten také knihu opatřil působivým úvodem, v němž se zamýšlí nad tím, co se o sobě a o Ukrajině dozvěděl od počátku války.

„Nic by mi neudělalo větší radost, než kdyby kniha, kterou teď držíte v rukou, nikdy nevyšla,“ píše Zelenskyj. „Byl bych radši, kdyby lidé při zmínce jména Zelenskyj odpovídali: ‚A to je kdo?‘ Byl bych radši, kdybych nikdy neslyšel potlesk amerického Kongresu, britské Dolní sněmovny nebo Evropského parlamentu – a kdyby Ukrajinci nikdy neslyšeli dunění výbuchů nebo rachot výstřelů ve své vlasti.“

„Nejsou to opatrné projevy, na které jsme zvyklí. Jsou surové a nebojí se patosu,“ popsal ve vysílání Českého rozhlasu Vltava Viktor Janiš, který sbírku projevů přeložil pro nakladatelství Argo z angličtiny.

„Český čtenář si může být jistý, že to, co čte, je opravdu přesné,“ zdůrazňuje. Ke spolupráci totiž přizval ukrajinistku Ritu Kindlerovou, se kterou společně porovnávali Zelenského slova i s původním ukrajinským zněním.

Součástí knihy je i předmluva Arkadije Ostrovského, který se coby redaktor časopisu Economist věnuje Rusku a východní Evropě a který na přání anglického nakladatele osvětluje kontext prezidentských projevů a jejich význam.

Řečeno s prezidentem Zelenským, „podpora Ukrajiny není trend, mem ani virální výzva. Není to hnutí, které by se rychle rozšířilo po celé planetě a pak stejně rychle zmizelo. Pokud chcete pochopit, odkud jsme, co chceme a kam směřujeme, měli byste se dozvědět víc o tom, kdo jsme. Tato kniha vám v tom pomůže.“

