SOUTĚŽ: Dospívání v nepochopení. Vyhrajte audioknihu Vrány, novinku od Petry Dvořákové

„Tam, kde se děje příliš málo na to, aby přišla pomoc, přilétají Vrány," píše o své nové knize spisovatelka Petra Dvořáková. Jsou to právě vrány, které v ní přinášejí zdrcující svědectví o neschopnosti komunikace a traumatech dospívání, k nimž může docházet za zavřenými dveřmi a upravenou fasádou.

Dvanáctiletá Bára z okna svého pokoje sleduje vrány, které se uhnízdily ve větvích stromu u jejich domu. Netuší ale, že ji ptáci pozorují zpátky.

Vidí její pokusy dospět podle vlastních představ, které se velké míře míjí se zásadami její přísné matky, v jejíchž očích nejspíš nedokáže nic udělat správně. Vidí také, jak se pomalu propadá do tmy, z níž, jak se zdá, není cesty ven.

UKÁZKA Z KNIHY „Stejně vám dám tyhle vrány,“ rozhodla jsem se najednou a vyndala z desek obrázek, kterej se mu tenkrát v kabinetě líbil nejvíc.

„Ten se mi fakt líbí, dám si ho na zeď,“ zasmál se na mě Frodo a bylo vidět, že ho to potěšilo.

Poprvé mě napadlo, že Frodo mě má doopravdy rád. Protože když jsem si pověsila obrázek doma, mamka mi ho vztekle rozškubala, ale Frodo si chce obrázek ode mě zarámovat. A říkala jsem si, že zkusím znova udělat ty vrány a že je udělám úplně zvláštní, ale že budou určitě krásný, protože se budu nejvíc snažit.

„Bářina rodina je taková ta na první i druhý pohled normální spořádaná rodina. Skoro by se dalo říct vzorná. Vždycky uklizeno, děcka hezky oblečená, dobře vychovaná. Jen Bára se svou kreativní povahou vymyká,“ popisuje spisovatelka Petra Dvořáková v rozhovoru pro nakladatelství Host.

„Navíc jde do puberty a stále víc naráží na nepochopení toho, kým je. Přitom její prohřešky nejsou nijak výjimečné ani alarmující. Jenže když se sejdou různé faktory, může z toho být docela velký problém.“

Přestože jsou Vrány v rozsahu kratší než například její předcházející román Chirurg, kvůli vážnosti a křehkosti tématu se Dvořákové nepsaly jednoduše. Byla odhodlaná najít pro svou hrdinku pomoc.

„A to se vlastně stalo dalším důvodem k vydání téhle knihy: chci, aby moje Vrány vykrákaly do celého světa, co se může ve spořádané rodině dít a jak snadno všechno kolem selže. Jak stačí jedna špatně položená otázka ze strany učitele nebo kohokoliv jiného a cesta k pomoci se definitivně zavře,“ vysvětluje.

„Tohle nemá být knížka, kterou si přečteš u kávy, dojmeš se, popláčeš si, ale tvůj život zůstane netknutý. Chtěla bych, aby Vrány čtenáře zvedly z křesla a přiměly ho podívat se vedle do dětského pokoje, co skutečně žije jeho dítě. Nebo dítě, které učí ve škole nebo potkává u sousedů. A že je to možná něco úplně jiného, než si doteď myslel.“

Knihu Vrány v režii Jitky Škápíkové namluvily Veronika Khek Kubařová a Andrea Černá. „Musím přiznat, že jsem z té knížky měla až šok. Děsilo mě, jak dost přesně je to v ní popsané. Bylo to, jako když se člověk dívá na nějakou reality show anebo někdy jen kolem sebe,“ říká Khek Kubařová, představitelka Báry.

„Často lze vidět, jak rodiče s dětmi mluví, a nemyslím si, že jsou to vědomí tyrani. A přitom svým dětem způsobují traumata a bolesti. Je to všude kolem nás a je to odstrašující.“

Petra Dvořáková získala v roce 2007 cenu Magnesia Litera v kategorii publicistika za rozhovorovou knihu Proměněné sny. Od té doby ale platí spíše za úspěšnou autorku fikce. Julie mezi slovy jí přinesla ocenění Zlatá stuha za nejlepší beletristickou knihu pro mládež. Její román Dědina se v roce 2018 zařadil mezi nejprodávanější a nejoceňovanější tituly české prózy. Novela Vrány je zatím jejím posledním dílem.

