SOUTĚŽ: Všechny barvy počasí. Vyhrajte ilustrovanou knihu o vztahu lidí k přírodním jevům

Někdo má raději zimu, jiný teplo. A občas lidé a zvířata touží dokonce po špatném počasí, navzdory jeho možné ničivé síle. Co ale stojí za přírodními jevy a projevy počasí, které tak úzkostlivě sledujeme v předpovědích? I na to odpovídá působivě ilustrovaná kniha oceňované německé autorky Britty Teckentrupové. O Všechny barvy počasí si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

„Počasí nás umí rozveselit nebo rozesmutnit a rozhoduje také o praktických stránkách našeho života: jak se oblékáme, co budeme jíst, jak strávíme volný čas,“ píše autorka v úvodu knihy.

„V žádném zpravodajském vysílání proto nesmí chybět předpověď počasí a webové stránky s informacemi o počasí patří na internetu k nejnavštěvovanějším.“

Počasí nás zkrátka provází na každém kroku. Stýskáme si na něj, chválíme ho, stavíme na něm konverzace s dalšími lidi. Počasím zkrátka žijeme. Právě o tom je kniha Všechny barvy počasí. Jednoduše a srozumitelně vysvětluje řadu přírodních jevů a projevů počasí, zabývá se ale i vztahem lidí k nim.

Text doplňují ilustrace, které z naučné knihy dělají skoro až poetickou galerii. Každá dvoustrana se tím pádem stává malou obrazovou básní, do které je vepsáno, co vědeckými slovy zachytit nelze.

Její autorkou je Britta Teckentrupová, německá výtvarnice, ilustrátorka a spisovatelka. Napsala a ilustrovala přes stovku úspěšných a oceňovaných knih pro děti, které byly přeloženy do pětadvaceti jazyků. Její výtvarná díla jsou vystavována v galeriích po celém světě.

Její kniha Všechny barvy počasí byla v roce 2016 nominována na prestižní Německou cenu za literaturu pro mládež. Americko-kanadské vydání se dostalo do výběru Best Middle-Grade Nonfiction of 2018 časopisu Kirkus Reviews.

