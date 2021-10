SOUTĚŽ: Všechny za jednu. Vyhrajte sborník povídek od známých českých autorů

„Já na přátelství mezi ženskejma nevěřím,“ prohlašuje sebevědomě Katka, jedna z hrdinek Pavly Koucké a její povídky Všechny za jednu, která zavádí čtenáře do kruhu bezpečí jednoho azylového domu.

„Mě každá kamarádka nakonec zradila. Každá,“ dodává Katka hořce.

Titulní příběh povídkové sbírky dokazuje, že zastání lze nalézt i v tom nejnečekanějším ohledu. Opravdové přátelství, které formuje člověka na celý život, objevují i Daniel a David, podivíni z povídek Anny Bolavé a Biancy Bellové. Ostatně o dávné kamarádské věrnosti vypráví i hrdina Marka Epsteina.

V povídkách Ani Geislerové a Ireny Hejdové prožívají Karolína a Lenka shodou okolností poslední chvíle před svatbou. Obě si to ale představovaly nejspíš všelijak, jenom ne takhle.

Další autoři se pak potýkají s tématem svobody, v jeho různých výkladech. Ať už to může znít sebepodivněji, to jediné, co může momentálně dát Evě Petry Soukupové pocit nezávislosti, jsou smažená kuřecí křidélka. Tvrdí to alespoň její nejlepší kamarádka Renata.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

V případě Karla, hlavního hrdiny povídky Pet, jedině modrá knížka mu otevře dveře k zářné hudební kariéře na Západě. Jak se později ukáže, k jejímu získání podle všeho stačí být jen upřímný a přirozený. Ani s jedním nemá problém Líba, kterou Markéta Pilátová nechala v osmačtyřicátém roce přejít hranice do Německa, aby pak při měsíční plavbě do Argentiny mohla zažít tu nejkrásnější a nejsvobodnější etapu svého života.

Sbírka povídek od desítky tuzemských autorů vyšla v nakladatelství Listen v edici Česká povídka, jako audiokniha pak pod nakladatelskou značkou Témbr. V jejich předčítání se na ní střídají Martina Hudečková, Libor Hruška, Tomáš Hanák, Jitka Ježková a Jan Maxián.

Do sborníku přispěli Petra Soukupová, Petra Dvořáková, Aňa Geislerová, Anna Bolavá, Bianca Bellová, Josef Moník, Markéta Pilátová, Marek Epstein, Irena Hejdová a Pavla Koucká.

UKÁZKA Z KNIHY Ty dvě – Karolína a Simona – tvořily nerozlučnou dvojici. Od první chvíle tak podobné a tak jiné. V šatně školky, kde se potkaly poprvé, jim přidělili malou skříňku a háček na kabát s obrázkem, aby si zapamatovaly, kam věšet svoje oblečení a ukládat botičky. „Mami, mami, hele, já mám panenku! Růžovou! Takovou jsem si přála, mami!“ povykovala nadšeně Karolína a poskakovala kolem obrázku. Simonka, stejně stará holčička se stejně kaštanovými vlásky v culíku, beze slova stála vedle před obrázkem modrého neforemného sněhuláka s uhlovýma očima a mrkvovým nosem bez úsměvu. Rty měla pevně sevřené a z očí jí tekly slzy. Do školky ji přivedla babička. Šťouchla do ní prstem a řekla: „Neřvi a vem si bačkory.“ Karolína zmlkla a zůstala na tlustou, plačící holčičku nasoukanou do těsných šatečků koukat, pak ji vzala za ruku a řekla: „Pojď, pudem spolu. Mně se sněhulák líbí.“ Simona zamrkala mokrými řasami, utřela si nudli do rukávu a s nedůvěrou v očích natáhla ruku. Karolína ji popadla a šly... (z povídky Ani Geislerové Sněhulák)

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 povídkových sbírek Všechny za jednu, napište nám až do tohoto pátku 15. října do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Herečce Aně Geislerové vyšel v roce 2015 sborník fejetonů. Jak se jmenuje?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.