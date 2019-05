SOUTĚŽ: Všichni lžou. Vyhrajte knihu o tom, co všechno dokáže prozradit náš webový prohlížeč

Kolik je ve Spojených státech rasistů? Jaké je nejlepší místo pro výchovu dětí? A kolik lidí skutečně čte knihy, které si koupí? Americký novinář a datový analytik odpovídá na otázky o tom, jací skutečně jsme. Stačí mu k tomu obrovský balík informací, které po sobě denně necháváme ve webových prohlížečích. O jeho knihu Všichni lžou si můžete zahrát tento týden v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž New York 10:40 27. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Všichni lžou v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas

Lidé během jediného dne surfování po internetu vytvoří osm bilionů gigabytů dat, která mohou prozradit opravdu mnoho o jejich obavách, touhách, vědomých i nevědomých rozhodnutích či předsudcích. Je proto celkem překvapením, že tomuto nesmírně komplexnímu balíku informací o lidském chování a smýšlení dosud vědci nevěnovali moc pozornosti.

OHLASY NA KNIHU VŠICHNI LŽOU Stephens-Davidowitzova kniha přináší fascinující příběhy a překvapivá fakta a pomáhá nám najít nové způsoby, jak porozumět sami sobě — stačí procházet jednu databázi po druhé. ( Fortune )

) Divoká jízda psychologií moderního člověka, v níž roli průvodce zaujímají internetová data. Postřehy veVšichni lžou jsou natolik strhující, že byste knihu nedokázali odložit, ani kdyby byla napsaná jako obyčejný nákupní seznam. (The Economist)

Publikace Všichni lžou prozrazuje, že tak upřímní, jako jsme při vyhledávání na internetu, nejsme ani k rodině či přátelům. A co skutečně chceme, děláme a myslíme si, odhaluje naše digitální stopa na Googlu, sociálních sítích, seznamkách či stránkách s pornografií.

Dalo se třeba předpovědět, že Donald Trump vyhraje prezidentské volby? A je pravda, že nejlepší basketbalisté pocházejí z chudších poměrů a rozvrácených rodin? Zjištění v knize jsou šokující a humorná, někdy ale pouze potvrzují, co už se dříve předpokládalo, jenom k tomu chyběly důkazy. Teď už je máme.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Všichni lžou je první kniha amerického novináře a univerzitního učitele Setha Stephens-Dawidowitze. Dostala se na seznam bestsellerů deníků New York Times a Wall Street Journal, figurovala také mezi nejlepšími knihami roku 2017 v žebříčku magazínu Economist či společnosti Amazon.

Stephens-Dawidowitz se dříve živil jako datový analytik pro Google. Dnes píše o lidském chování založeném na analýze velkých dat. Jeho články vycházejí v odborných časopisech nebo například New York Times.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Všichni lžou, napište nám až do tohoto pátku 31. května do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenují zakladatelé společnosti Google?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.

Kniha Všichni lžou v redakci iROZHLAS.cz | Foto: Kristián Těmín | Zdroj: Český rozhlas