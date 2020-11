SOUTĚŽ: Vůdcové, myslitelé, hrdinové. Vyhrajte sbírku esejů amerického novináře Waltera Isaacsona

Hledání geniality v esejích Waltera Isaacsona. Tak zní podtitul nové sbírky textů, ve kterých se novinář a oceňovaný životopisec zamýšlí nad tím, co se všichni můžeme naučit od osobností jako Benjamin Franklin, Albert Einstein, Bill Gates, Henry Kissinger, Ronald Reagan, Michail Gorbačov, Hillary a Bill Clintonovi nebo Madeleine Albrightová. O knihu Vůdcové, myslitelé, hrdinové si můžete tento týden zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž New Orleans (USA) 13:53 23. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký novinář a životopisec Walter Isaacson (foto z roku 2012) | Foto: Fred Prouser | Zdroj: Reuters

„Jako novinář jsem zjistil, že na světě žije mnoho chytrých lidí. Vlastně je jich dvanáct do tuctu a často za mnoho nestojí,“ píše Isaacson v předmluvě své knihy. „Ti výjimeční se navíc vyznačují představivostí či kreativitou, schopností udělat mentální skok a vidět věci jinak.“

Jak přiznává, poprvé se začal zaobírat tím, co je to vlastně tvůrčí génius, když pracoval na biografii Benjamina Franklina.

Obálka knihy Vůdcové, myslitelé, hrdinové od Waltera Isaacsona | Zdroj: Nakladatelství Práh

„Franklin nebyl nejchytřejším z otců zakladatelů. Neměl podle mě takové analytické schopnosti jako Hamilton, ani filozofickou hloubku jako Madison. Ale právě to mě přivedlo k zamyšlení,“ vysvětluje v úvodu, který v roce 2020 sepsal pro české vydání knihy.

Tehdy podle svých slov začal chápat, že tvořivost či kreativita nejsou totéž co mimořádná chytrost. Za vyvrcholení celé své práce, svých předchozích knih a esejí na toto téma, přitom považuje životopis Leonarda da Vinciho, který vyšel předloni také v českém překladu.

„Leonardo byl génius, ale nejen proto, že byl chytrý. Byl především ztělesněním univerzální mysli, člověkem, který se zajímal o víc věcí než kdokoliv jiný v dějinách,“ uzavírá Isaacson.

Kniha Vůdcové, myslitelé, hrdinové je ale svým způsobem také Isaacsonovým memoárem. Vysvětluje v ní třeba to, proč se rozhodl stát spisovatelem, řeší, s jakými nástrahami digitálního věku se musí vypořádat moderní žurnalistika, a skládá láskyplný hold svému rodnému městu New Orleans, které v srpnu 2005 zdevastoval hurikán Katrina.

Walter Isaacson přednáší historii na Tulanově univerzitě v New Orleans, v minulosti byl také generálním ředitelem Aspenského institutu humanitních studií, vedl CNN nebo jako šéfredaktor stál v čele časopisu Time.

V českém překladu vyšel také Isaacsonův životopis jedné z nejvýraznějších osobností počítačového průmyslu přelomu tisíciletí. O kterém americkém inovátorovi je řeč?

