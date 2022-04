SOUTĚŽ: O vztazích, sexu a intimitě. Vyhrajte Vyhonit ďábla, knihu od autorek populárního podcastu

UKÁZKA Z KNIHY

Z: Chválit si první sex je docela výjimečný. Myslíš, že jsi tak moc chtěla, aby byl super, že sis to vsugerovala?

T: Pravděpodobně. Hodně jsme se s tehdejším přítelem milovali. Tak pro nás neexistovalo jiné vyústění vztahu než super sex.

Z: Protože můj první sex rozhodně wow nebyl. Já jsem si v tu chvíli nechtěla připustit, jak špatný to je, ale zpětně vím, že okolnosti byly fakt nešťastný.

T: Ale ty máš diametrálně odlišnou zkušenost. Já jsem nekrvácela. Mně vlastně nic nebolelo, nebo si na žádnou výraznou bolest nepamatuju. Dokonce jsme používali i nějakej lubrikant, už tenkrát.

Z: Jo, krvácela jsem strašně moc.

T: Myslíš, že za to všechno mohla panenská blána?

Z: Možná. Každý ji má jinou. Někdo v ní má trhliny už před sexem, někdo ji má celistvou… ale samotná blána nebývá moc prokrvená, takže šlo asi i o to, že jsem nebyla moc vlhká ani mentálně připravená… byla jsem hodně stažená a asi se mi uvnitř vytvořily ranky.

T: Podle mě jsem snad žádnou blánu ani neměla. Ani si nevzpomínám, že bych měla po prvním sexu nějaké špinění, stopy po krvi, a to jsem je hledala. Pamatuju si ale, že po některých sexech jsem měla na kalhotkách fleky.

Z: Od krve?

T: Spíš takové špinavé. Ale to je možná způsobené tím, že mohly ve vagíně vzniknout nějaké trhlinky kvůli drsnějšímu sexu.

Z: Mně tekla u prvního sexu krev po stehnech. Pamatuju si, jak jsem se koukla na svoje stehno, po kterém stékal čůrek krve.

T: To mě mrzí, musela jsi být vyděšená.

Z: Já jsem to vůbec nečekala. Myslela jsem si, že to bude krev, která ti maximálně zašpiní kalhotky. Ale tekla mi, jako bych si rozrazila hlavu. Bolelo mě to extrémně. Taky si pamatuju, že se do mě dlouho nemohl dostat…

T: A byla jsi před tím vzrušená?

Z: Já si myslím, že moc ne.

T: Aha.

(z kapitoly Masturbace a orgasmus)