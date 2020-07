SOUTĚŽ: Terapeutův gauč v tištěné podobě. Vyhrajte nového knižního průvodce moderními vztahy

Nejen kolem romantických vztahů panuje mezi lidmi řada pohádek a mýtů. Kdekdo rád nabídne zaručeně osvědčené rady pro blažené soužití partnerské dvojice a přijde s vysvětlením, proč nějaký vztah nevydržel – nebo dokonce ani nezačal. S odborností i nadhledem se k nejčastějším smyšlenkám vyjadřuje ve své nové knize Vztahy a mýty psychoterapeut Honza Vojtko. Tento týden si o ni můžete zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 12:44 20. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Vztahy a mýty od Honzy Vojtka | Zdroj: Nakladatelství Paseka

„Pořiďte si dítě, to pomůže!“ „Rozhodně mu nesmíš psát první!“ „Jo, holčičko, pro vztah musíš něco vytrpět…“ Věty, které dost možná někdy slyšel každý z nás. Tváří se jako obecná fakta, ve skutečnosti se za nimi ale skrývají pouze pohádky.

Ve Vztazích a mýtech Vojtko alespoň zprostředkovaně zpřístupňuje svůj terapeutický gauč. Zabývá se tím, do jaké míry by lidé měli naslouchat už zmíněným vztahovým mýtům, a tak jim svým způsobem dodává klid.

Začíná apelem ke čtenářům, aby si vážili možnosti svobodně milovat, protože to zdaleka není starý koncept. Navíc není zadarmo a mnoho lidí před nimi stálo hodně úsilí a těžkostí. A stále to není všude samozřejmostí a stále o to jako společnost můžeme přijít.

HONZA VOJTKO Povídání párového terapeuta Honzy Vojtka nejen o vztazích najdete také v archivu pořadu Diagnóza F na stanici Radio Wave.

„Jednou z nejcitlivějších a nejprožívanějších oblastí lidských životů jsou naše vztahy. Míněno intimní vztahy. Naše přesvědčení, že být s někým z lásky je naprosto standardní a jasná záležitost. Myslíme si, že takto to bylo vždycky,“ píše Vojtko v úvodu knihy.

„Stačí ale zapátrat trochu v historii a v sociologických pramenech a zjistíme, že láska se jako nejzásadnější ingredience partnerských vztahů objevila teprve nedávno. Není to ani jedno století. Ne že by nebyla přítomna, ale manželství se uzavíralo především kvůli majetku.“

Psychoterapeut se v krátkých kapitolách, které doplňují autentické „příběhy z terapeutovny“, věnuje například problémům s monogamií, která podle něj není otázkou přírody, ale každodenního rozhodnutí.

Vyvrací řadu mýtů spojených s představami o rozdělení ženských a mužských prací v domácnosti nebo rozdílným způsobu komunikace mezi pohlavími. Opětovně se vrací i ke konceptu bludného kruhu, v němž se pohybují naše myšlenky a chování.

Není také zrovna velkým zastáncem toho, když si partneři ve vztahu sdělují úplně všechno. „Ano, komunikace je jedním z pilířů důvěry. Ale neznamená to, že si budeme říkat naprosto všechno. Je dobré si občas něco neříct, a přesto si důvěřovat,“ tvrdí.

Závěrem pak dodává: „Svět je komplikované místo a vztahy jej reflektují. Reflektují nás. (...) Vztahy mají cenu. Ano, jsou těžké, někdy moc komplikované a náročné, přesto to nevzdávejte.“

Honza Vojtko se věnuje převážně párové a individuální terapii. Absolvoval výcviky v kognitivně-behaviorální terapii a schéma terapii, ve své praxi využívá také bodyterapii. Zabývá se i vzděláváním dospělých.

Kromě terapie píše knížky pro děti nebo články pro dospělé. Slyšet jste ho mohli také v rádiu, třeba na Radiu Wave. Spolu s Ester Geislerovou a Josefinou Bakošovou vystupuje na interaktivních přednáškách v rámci projektu Terapie sdílením.

