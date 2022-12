SOUTĚŽ: Snům ostruhy dát. Vyhrajte knihu k nedožitým devadesátinám Waldemara Matušky

Věnovano životu a písním jedné z největších českých hudebních legend. Tak by se dala v krátkosti představit velkoformátová publikace publicisty Michala Bystrova, která jako první kompletní biografie Waldemara Matušky odhaluje řadu dosud nepublikovaných informací o zpěvákově hudební kariéře. O knihu s podtitulem Snům ostruhy dát si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 16:44 19. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha obsahuje mnoho dobových fotografií a dalších ilustračních snímků | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Bystrov v publikaci uvádí na pravou míru mnohé mýty i omyly o životě Waldemara Matušky, které časem zakořenily tak, že jsou dnes považovány za fakta – od zpěvákova pravého křestního jména, až po skutečné důvody jeho emigrace do Spojených států amerických.

„Věděl jsem předem, že budu napjatý – a tím pádem je velká šance, že se chytí i čtenář. Objevoval jsem přeci skutečný příběh našeho nejlepšího zpěváka,“ říká publicista s tím, že měl při přípravě knihy hned dvojí štěstí. Tím prvním bylo, že o rukopis projevila zájem Olga Matušková, zpěvákova manželka.

Michal Bystrov, autor knihy Waldemar Matuška: Snům ostruhy dát | Foto: Martin Myslivec | Zdroj: Knihy Dobrovský

„Poradila s mnoha detaily, opravila nepřesnosti, řekla mi spoustu nových věcí. Velmi jsem o to stál, dokonce si myslím, že bez ní by taková kniha nemohla vzniknout,“ popisuje Bystrov.

Tím druhým štěstím bylo nalezení určitých dokumentů – sice závažných a neveselých, ale pro správné poskládání zpěvákova životaběhu podle publicisty naprosto zásadních. „Nikdy předtím o Waldemaru Matuškovi takhle nikdo nepsal. A myslím, že už nebude,“ věří Bystrov.

Kniha mapuje Matuškovy osudy od útlého dětství a přináší nový pohled na jeho poněkud tajemné začátky. Čtenáři se dozvědí, odkud pocházel, kde trávil mladá léta i jakou spletitou cestou se dostal k angažmá v divadlech Semafor a Rokoko.

Ujdou dlouhou pouť z Košic, kde se narodil, přes Prahu, v níž vyrůstal, až po málo známé období na Karlovarsku, kde se vyučil sklářem. Oživí se přitom i dávno zapomenuté roky, během kterých se Matuška otrkával v prvních tanečních kapelách.

Zlatou érou byla pro charismatického vousáče 60. a 70. léta, kdy spolu s Karlem Gottem kraloval československé populární hudbě. Bystrovova publikace ale připomíná i Matuškovy mimořádné úspěchy v zahraničí (zpěvák ještě před svou emigrac postupně dobyl pařížskou Olympii, londýnskou Royal Albert Hall i americký Nashville), na které se dosud tak trochu zapomínalo.

„Poté, co jsem knihu dopsal, dívám se úplně jinak na dobu, kdy Waldemar vyrůstal, i na problematiku jeho pozdějšího odchodu do Ameriky. Vlastně na celou jeho pouť, která mi – přinejmenším v té první fázi – připomíná zběsilý úprk,“ připouští hudební publicista.

„Myslím si, že abychom Matušku pochopili, musíme vědět, co bylo před Redutou a divadlem Semafor. Léta, kdy se otrkával v ‚zábavovkách‘ mimo Prahu, z něj udělala profesionála mnohem dříve, než se vůbec přidal k Jiřímu Suchému,“ dodává.

Monografii Waldemar Matuška: Snům ostruhy dát vydalo nakladatelství Pangea.

Kniha obsahuje mnoho dobových fotografií a dalších ilustračních snímků | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

