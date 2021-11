SOUTĚŽ: Vlakem zmizelou zemí po stopách osudové lásky. Vyhrajte Winterbergovu poslední cestu

„Mým srdcem prochází bitva u Hradce Králové,“ říká v úvodu knihy Wenzel Winterberg, zatímco si skrz zamlžené okno vlaku prohlíží zasněženou českou krajinu. „Bitva u Hradce Králové je začátkem mého konce.“

Vypravěčem příběhu je Jan Kraus, pečovatel z Vimperka, který se v Berlíně stará o umírající. Jedním z nich je Winterberg, liberecký rodák, stejně starý jako tamní krematorium i samotné Československo.

Téměř stoletý muž, který trpí „záchvaty historie“, celý život pracoval jako tramvaják a nikdy nestudoval, ale přesto toho ví mnoho o dějinách. Jednoho dne Krause požádá, aby s ním vyrazil na poslední cestu střední Evropou.

Společně se vydají vlakem z Berlína do Sarajeva podle starého bedekru pro Rakousko-Uhersko z roku 1913. Putují po stopách Winterbergovy dávné lásky Lenky, která se ztratila na začátku poslední války. Venku je zima a za okny vlaku ožívají staré, dávno zapomenuté příběhy.

Rudiš v rozhovoru pro Radiožurnál přiznal, že původně chtěl napsat dvě knížky: jednu o muži posedlém dějinami střední Evropy, druhou na téma péče o umírající.

„V autobuse z Prahy do Norimberka jsem poslouchal dvě ženy, které se starají o vážně nemocné. Vyprávěly si, jak to probíhá, měly svérázný jazyk s ironickým odstupem,“ vzpomíná spisovatel.

„Říkal jsem si, že péče o umírající je velké téma, proto jsem to posunul: Winterberg umírá, ale zjeví se ošetřovatel z Vimperku. Propojil jsem dva příběhy dohromady. Odcházení a zároveň loučení s dějinami střední Evropy,“ dodává s tím, že stejně jako Winterberg svou poslední knihu z velké části psal ve vlaku. „Chtěl jsem, aby to bylo cítit, aby čtenář s knihou cestoval.“

Jaroslav Rudiš, původním povoláním učitel a novinář, debutoval v roce 2002 románem Nebe nad Berlínem, za nějž získal Cenu Jiřího Ortena. V češtině následovaly tři další romány (Grandhotel, Potichu, Konec punku v Helsinkách) a dvě novely (Národní třída, Český ráj). S výtvarníkem Jaromírem 99 vytvořil kultovní komiks Alois Nebel, podle kterého byl v roce 2011 natočen animovaný film.

Žije v Česku a Německu. V němčině napsal grafický román Noční chodci (Nachtgestalten), na němž spolupracoval s rakouským ilustrátorem Nicolasem Mahlerem. Letos v říjnu Rudišovi vyšla Příručka pro cestování vlakem (Gebrauchsanweisung fürs Zugreisen).

„Mám němčinu rád. Dlouho žiju mezi oběma jazyky. Tato vícejazyčnost, kterou jsme ztratili, patřila ke střední Evropě. Je pro mě důležité, že jsem ji získal. Němčina je dost hudební jazyk a můžete si s ním dobře hrát,“ vysvětluje Rudiš svůj vztah k německému jazyku.

Za Winterbergovu poslední cestu byl v roce 2019 nominován na cenu Lipského knižního festivalu. O rok později za ni obdržel ocenění Chamisso-Preis/Hellerau, letos pak nejen za ni převzal Záslužný řád Spolkové republiky Německo za přínos ke sbližování Čechů a Němců.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier o Rudišovi prohlásil, že „neúnavně bojuje proti nedostatku povědomí o historii, který jak říká, usnadňuje populistům rozsévání nenávisti a sváru“ a že k jeho tématům patří „prorážení cest, stavění mostů a překonávání hranic“.

Román Winterbergova poslední cesta vydalo v českém překladu Michaely Škultéty nakladatelství Labyrint. „Winterberg používá velmi divná slova, což byla pro překladatelku velká výzva,“ podotýká Rudiš.

Winterbergova poslední cesta. Vychází 14.10. v Labyrintu. Překlad Michaela Škultéty. pic.twitter.com/jwGk5loxrl — Jaroslav Rudiš (@jaroslavrudis) September 1, 2021

