SOUTĚŽ: O stárnutí v Česku v 11 příbězích. Vyhrajte Z nuly na sto, knihu rozhovorů se seniory

Polovina dnešních třicátníků může počítat s tím, že se dožijí pětadevadesáti. Co si ale s takovou porcí let počít? A co potřebujeme k tomu, abychom je dokázali prožít skutečně dobře? S tím vším radí rozhovorová sbírka Z nuly na sto, kterou ke svému dvacátému výročí vydala proseniorská organizace Elpida. O publikaci si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Praha 16:22 17. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Z nuly na sto | Zdroj: iROZHLAS.cz

Stáří sice není diagnóza, ale někdy k němu tak přistupujeme. „Celá lidská historie je o tom, že jsme chtěli žít déle, a lépe a když se nám to podařilo, tak je to problém,“ říká ředitel Elpidy Jiří Hrabě v rozhovoru pro Radio Wave.

„Pokud chceme mít dobré stáří, tak na něj musíme myslet dřív, než nastane. Protože když nežiju aktivně celý život, těžko to budu měnit v pětašedesáti,“ dodává. Do knihy Z nuly na sto přispěl osobním rozhovorem se svou babičkou Evou Hrabětovou, které bylo v té době 93 let.

Celkem publikace obsahuje jedenáct příběhů o životě ve stáří a o umírání, které čtenáře dojmou i rozesmějí. Především ale otevírají témata, o kterých se v souvislosti se stárnutím v rodinách příliš nemluví – ať už je to smrtelnost, život po ztrátě partnera nebo cizí lidé v osobním prostoru.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Dřív jsem to za živý svět nechtěla,“ odpovídá Eva Hrabětová na otázku svého vnuka, jestli má radost z vědomí, že se o ni starají pečovatelky. „Nechtěla jsem tady nikoho cizího. Holky jsou hodně mladé, divím se, že se na to daly. Se starými lidmi je to někdy těžké. Já jsem ještě při smyslech, ale někdo je třeba mimo.“

Na každý rozhovor navazuje tematická esej. Mezi jejich autory patří například sociologové Lucie Vidovicová a Stanislav Biler, teolog Marek Orko Vácha, gerontolog Zdeněk Kalvach, odborník na dezinformace Jaroslav Valůch, ředitel domova Sue Ryder Matěj Lejsal nebo psycholožka a vedoucí Linky seniorů Kateřina Bohatá.

Knihu Z nuly na sto vydala nezisková organizace Elpida za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Z nuly na sto, napište nám až do tohoto pátku 21. dubna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Ve kterém roce vznikl projekt Ježíškova vnoučata, který nejen na Vánoce obdarovává opuštěné obyvatele domovů pro seniory?

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.