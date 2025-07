SOUTĚŽ: Kam se poděla média? Vyhrajte detektivně laděného průvodce informacemi a jejich sdílením

„Chtěli jsme, aby děti během čtení nejen prožívaly napínavý příběh, ale také si uvědomily, jak důležité je přemýšlet nad informacemi, které k nim každý den přicházejí. A jak mohou být samy aktivními tvůrci i kritickými příjemci těchto informací,“ vysvětluje spoluautorka knihy Johana Ješátková.

Kniha je určená dětem od šesti let. Přínosem může být ale i pro menší děti, kterým ji budou číst rodiče. Tvůrci ze spolku Fakescape, kteří se dlouhodobě věnující výuce mediální gramotnosti a kyberbezpečnosti hrou, doufají, že podnítí dialog v rodině a mezi generacemi.

„Děti už odmalička přicházejí do kontaktu s technologiemi a bohužel ne vždy s nimi rodiče o bezpečném užívání mluví,“ uvedla pro agenturu ČTK ředitelka Fakescape Tereza Kráčmarová. „Chceme, aby děti měly základ do budoucna, a než vstoupí do online světa, aby znaly jeho rizika i příležitosti. Je důležité, aby to věděli i rodiče,“ dodala.

Olda s Matyldou ve svém knižním dobrodružství narazí na témata, jako je tvorba falešné zprávy, digitální stopa, kyberšikana, umělá inteligence nebo reklamy a influenceři.

Ukázka z knihy Záhada ztracených médií | Zdroj: Fakescape

„Obzvláště se mi líbí kapitola týkající se fungování médií. Je v ní průřez domem a v každé místnosti sedí jiný člen rodiny, jenž přijímá informace z různých zdrojů. Snažíme se tím ukázat, jak nás informace obklopují,“ přidává Kráčmarová.

A jak budou média fungovat v budoucnu? Budeme se na ně moci spolehnout v každé krizi? A budou lidé sami přispívat k tomu, aby byla média užitečná? Ovlivnit to má moc každý z nás. „Nebojte se přemýšlet o všem, s čím se v médiích setkáváte, a dobře to dopadne!“ vzkazují autoři.

Chcete se zapojit do soutěže o pět publikací Záhada ztracených médií? Napište nám do pátku 1. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku: