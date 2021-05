SOUTĚŽ: Zápisník abstinentky. Vyhrajte novou knihu od autorky oceňovaného blogu

V Česku je v současnosti evidováno kolem milionu alkoholiků. Od začátku pandemie je přitom zaznamenán prudký nárůst případů těžkého alkoholismu. Jak obtížné je abstinovat v zemi, kde je pití společenská norma? O tom vypráví Michaela Duffková, autorka vítězného blogu Magnesia Litera 2019. V březnu vyšla její druhá kniha, ve které opět otvírá tabu ženského alkoholismu. O Zápisník abstinentky si můžete zahrát v soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:42 24. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Zápisník abstinentky od Michaely Duffkové | Zdroj: Motto

Přestat je těžké, ale nejtěžší je vydržet, hlásá podtitul knihy, která navazuje na loňský úspěšný debut Duffkové vydaný v nakladatelství Motto.

V Zápisníku abstinentky znovu s nebývalou otevřeností líčí kritické momenty své abstinence, svěřuje se s čerstvou zkušeností dvojnásobné matky a zveřejňuje také příběhy dalších abstinujících alkoholiků.

Obálka knihy Zápisník abstinentky | Zdroj: Motto

Upozorňuje přitom i na fakt, že léčba a terapie je velké téma samo o sobě, protože vyléčený alkoholik de facto neexistuje, existuje akorát abstinující alkoholik.

„Mám dojem, že se Míša rozhodla ze svých běsů, bolestí a úzkostí vypsat. Je to její cesta a zdá se, že se jí to daří a že i přes všechny pochybnosti po té cestě kráčí dál a ověřuje si, co ještě je ‚její‘ a kde má ona sama hranice a může se jich dotknout,“ píše v předmluvě knihy profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Je to dlouhý a bolavý proces, ale každý z nás jej v nějaké podobě podstupujeme. Ne každý z nás do toho ale jde s tak sebedestruktivním nastavením, intenzitou a umanutostí. I proto se Míšina cesta jeví být tím více pozoruhodná, oč těžší měla restart a oč více nánosů a těžkostí si do něj sama vložila.“

Blog Zápisník alkoholičky i nadále funguje na facebooku a instagramu. Duffková na něm komunikuje se čtenáři a snaží se je motivovat k vyhledání odborné pomoci.

Vedle toho také aktivně pomáhá v boji proti alkoholu a dalším návykovým látkám jako zakladatelka a provozovatelka nového pražského centra léčby závislostí Alkos, které se otevírá v červnu 2021.

„Centrum jsem se rozhodla založit před dvěma roky, když se mi zabil táta, který na léčbu dlouho čekal a nedočkal se, vzdal to. V kombinaci s tím, že jsem měla ze své vlastní léčby pocit, že by přece jen mohla být trochu jiná, to pro mě začal být jasný cíl,“ vysvětluje Duffková.

„Chci, aby klienti a jejich blízcí dostali maximální možnou péči a podporu, a to včas – ideálně v řádu dnů, maximálně týdnů,“ dodává.

