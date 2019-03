SOUTĚŽ: Žár. Vyhrajte nekompromisní novelu o šampionátu v saunování

Ve finském Heinole se koná mistrovství světa v saunování. Pornoherec Niko přijíždí obhájit své několikaleté prvenství. Po kýžené slávě ale touží i jeho největší konkurent, asketický mužíček se jménem Igor. Oba čeká osudová výzva, protože v této sportovní kratochvíli platí, že nedokážete vyhrát, pokud se nenecháte zcela pohltit žárem. Knižní soutěž Heinole (Finsko) 11:53 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Soutěž o knihu Josepha Incardona Žár | Zdroj: iROZHLAS.cz

Výňatek ze pravidel mezinárodní soutěže v saunování: „Soupeři musí sedět s rovnými zády a hýžděmi a stehny se dotýkat lavice. Soupeři se navzájem nesmějí rušit. Poslední soupeř opouštějící saunu je prohlášen za vítěze.“

Heinole leží 138 kilometrů severně od Helsinek, a zejména v zimě, kdy je oblast kvůli sněhu oddělena od zbytku světa, je tu docela nuda. Proto se obyvatelé uchylují k podivným společenským aktivitám, jako je například světový šampionát v nesení manželky nebo v pojídání pálivé papriky.

Postavit se na několik minut nesnesitelnému 110stupňovému horku chce zvláště odolné tělo i charakter. Své o tom vědí Niko, finský miláček žen a mnohaletý mistr světa v saunování, a Igor, bývalý ruský voják a mnohaletý vicemistr světa.

Příprava každého z nich se přitom diametrálně liší. Zatímco Niko večery před soutěží prosouloží a propije, subtilní Igor se uzavírá před světem v rámci přísného tréninkového režimu. Tento ročník je však pro oba přelomový a na konci něj už nic nebude jako dříve. Niko totiž začíná zvažovat, že by svá leopardí tanga pověsil na hřebík. Igor je zase pevně rozhodnut severského Adonise konečně porazit.

Novela švýcarského autora Josepha Incardona zaujme svým břitkým humorem a líbivým rytmem. Jako příběhová jednohubka si nepotrpí na popisnost, ale vsází na vyhrocené charaktery, které po svém prožívají slávu, neúspěch nebo třeba obyčejnou potřebu souznění s dalšími lidmi.

Málokterého čtenáře přitom nejspíš napadne, že kniha nezvratně směřuje ke skutečné události, k níž došlo ve Finsku v roce 2010 a která udělala za existencí saunovacího šampionátu pořádně tlustou čáru.

