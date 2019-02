SOUTĚŽ: Zatím dobrý. Vyhrajte komiksový thriller o odbojové skupině bratří Mašínových

Pětice mladíků s pistolemi proti ozbrojené armádě východoněmecké policie. Cíl jediný: za každou cenu se probojovat do svobodného západního Berlína. Příběh odbojové skupiny bratří Mašínů odvyprávěl spisovatel Jan Novák. Známý výtvarník Jaromír 99 nyní látku převedl do dramatického komiksu v noirovém stylu. O knihu Zatím dobrý můžete tento týden hrát v knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Poděbrady / Berlín 13:48 18. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrace z knihy Zatím dobrý | Zdroj: Argo / Paseka

Josef a Ctirad Mašínové. Hrdinové, nebo vrazi? Po otci, protinacistickém odbojáři a členovi takzvaných Tří králů Josefu Mašínovi starším, zdědili zápal pro boj s národními utlačovateli. Rozhodli se přitom bojovat všemi prostředky, protože věřili, že je to jediný způsob, který může proti komunistům přinést výsledky.

Do jejich poděbradské skupiny patřili ještě Milan Paumer, Zbyněk Janata a Václav Švéda. Společně vytloukali okna komunistickým funkcionářům, zapalovali stohy nebo rozhazovali připínáčky na trasách prvomájových průvodů. Jenže to nestačilo. Potřebovali si opatřit zbraně. Při přepadaní služebny SNB v Chlumci nad Cidlinou pak došlo poprvé k nejhoršímu — vraždě svědka jejich činu.

Přebal knihy Zatím dobrý | Zdroj: Argo / Paseka

Největší akce pětici čekala v roce 1953, kdy se rozhodla přes hranice uprchnout do západního Berlína, kde chtěli narukovat k americké armádě a vrátit se do Československa vést válku proti režimu. Ta ale nikdy nepřišla.

Román Zatím dobrý vyšel s podtitulem Mašínovi a největší příběh studené války. Spisovatel a dokumentarista Jan Novák za něj dostal v roce 2005 cenu Magnesia Litera za nejlepší knihu roku.

Teď se jeho scénáře chopil Jaromír 99, vlastním jménem Jaromír Švejdík, který se proslavil zejména jako kreslíř trilogie Alois Nebel a později i jako spoluscenárista a výtvarník její úspěšné filmové adaptace.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 komiksových adaptací románu Zatím dobrý, napište nám až do tohoto pátku, 22. února, do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jan Novák a Jaromír 99 jsou také autory komiksu o jednom významném českém atletovi. Jaké je jeho celé jméno?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.