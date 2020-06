SOUTĚŽ: Mánie, deprese, Michelangelo a já. Vyhrajte Zbláznění, komiksové paměti kreslířky Ellen Forney

Stavy nepopsatelné euforie i neopodstatněného smutku, diagnóza bipolární poruchy a následné hledání způsobu, jak se s ní vyrovnat a nenechat ji stát se jedinou osobní charakteristikou. Tak vypadá několikaletá cesta, kterou americká kreslířka Ellen Forney zaznamenala do svých komiksových pamětí. O Zbláznění si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Seattle (USA) 13:34 1. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z knihy Zbláznění: Mánie, deprese, Michelangelo a já od Ellen Forney | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz / Nakladatelství Portál

Myšlenky kreslířky Ellen Forney byly změtí chaosu. Větvily se, jedna vedla od druhé, stále dál, ale také nikam. Zakreslené do ilustrace připomínaly komplikovaný kvíz z dívčích časopisů, u kterého neexistuje žádné rozřešení.

„V kapse jsem pořád nosila zápisník, protože moje nápady byly jako popcorn + zapomněla bych je, kdybych si je nezapsala,“ prohlašuje autorka na prvních stranách knihy, kde ještě vzpomínky na to, jak devastující bývají její depresivní stavy, zakrývá euforie způsobená mánií.

OHLASY NA KNIHU ZBLÁZNĚNÍ „Komiks Zbláznění je víc než příběh o přežití. Je to kniha o autorčině boji, kdy se se musela vyrovnat sama se sebou, což je podobné boji, který musí každý z nás podstoupit.“ – Los Angeles Times

„Tahle kniha je brutálně upřímná a hluboce dojemná, osciluje mezi ponurostí, sarkasmem a veselostí. Jeden z nejlepších amerických memoárů roku.“ – Philadelphia Inquirer

„Vzrušující a poučný autobiografický portrét autorčiny bipolární poruchy (dříve známé jako maniodepresivní psychóza) přivede čtenáře na emoční horskou dráhu... Její jasné a promyšlené umění vnáší silné, skutečné a oslnivé světlo do tohoto nezapomenutelného dobrodružství.“ – Miami Herald

Svou diagnózu si vyslechla krátce před třicátými narozeninami. „Projděme si ty symptomy,“ prohlásila psychiatrička nad tlustým sborníkem s názvem Diagnostický a statistický manuál duševních poruch.

Ellen ho velmi dobře znala. Sama vystudovala psychologii a několik let pracovala na psychiatrickém oddělení pro krátkodobé nedobrovolné hospitalizace. Viděla, jak výrazný tlumící účinek má lithium, které je součástí předepsaných léků na bipolární poruchu. Bála se, jak to ublíží její kreativitě a umění. Před padnoucí definicí z příručky se ale nedalo utéct.

Kritéria pro manickou epizodu jsou podle ní následující: Zřetelné období abnormálně a trvale zvýšené, expanzivní nebo podrážděné nálady, které trvá nejméně týden. Myšlenkový trysk. Roztěkanost. Zvýšené cílevědomé aktivity a sebevědomí. Snížená potřeba spánku. Hovornost. Hypersexualita.

„Moji geniální, jedinečnou osobnost přesně narýsovala tahle netečná hromada papíru. Moje osobnost byla projevem poruchy, kterou měla spousta lidí,“ svěřuje se kreslířka ve Zbláznění.

Komiksový memoár se v roce 2012 stal bestsellerem deníku New York Times, od listu Washington Post zase dostal ocenění pro nejlepší knihu roku. Forney ho věnovala své matce a psychiatričce.

Nejdříve se užívání psychofarmak vzpírá. Chce se s vlnami nálad vyrovnat sama a nezabíjet svou tvorbu tlumícími léky. Věří totiž, že v rozervanosti se skrývá pravé umění. „Zároveň s romantickými představami o tom, co znamená být šílenou umělkyní, se vynořily moje vyděšené představy o tom, co znamená být umělkyní na lécích,“ píše Forney ve své knize.

Pak si ale jednoho dne zjistí, v jaké společnosti se nachází. Kolik umělců v minulosti, kdy pro poruchy nálad ještě neexistoval název ani léčba, trpělo určitou duševní poruchou. A také to, kolik z nich si v mladém věku sáhlo na život.

