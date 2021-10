SOUTĚŽ: Země nomádů. Vyhrajte reportážní knihu, která inspirovala oscarový film

„Zatímco píšu tuto knihu, jsou roztroušeni po celé Americe,“ píše v předmluvě knihy americká novinářka a reportérka Jessica Bruder. Podle její reportáže o novodobých kočovnících přežívajících v karavanech, jejichž šancí na přežití je život na cestě od jedné sezonní práce k druhé, se stala předlohou třemi Oscary oceněného filmu režisérky Chloé Zhao. O Zemi nomádů si můžete zahrát tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž USA 14:12 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Frances McDormandová ve snímku Země nomádů | Zdroj: Falcon

„V Campbellsville v Kentucky na noční směně ve skladu firmy Amazon bývalá stavbyvedoucí postrkuje rudl po nekonečné betonové podlaze a naskladňuje zboží do regálů,“ přibližuje zkušenost jedné americké nomádky první strana knihy.

„Pro šestašedesátiletou ženu je to otupující práce, při které má co dělat, aby každou položku správně načetla a nevysloužila si vyhazov. Ráno se vrací do svého skromného karavanu zaparkovaného ve smluvním autokempu Amazonu, kde jsou ubytovaní kočovní pracovníci jako ona.“

Obálka knihy Země nomádů od Jessicy Bruder | Zdroj: nakladatelství Absynt

Hrdinové Země nomádů vydrží všechno, protože jim nic jiného nezbývá. Radují se z mála, protože víc nemají. Rádi by si užívali zaslouženého důchodu, místo toho češou ovoce, hlídají a uklízejí kempy nebo pracují ve skladech Amazonu – a potom jedou zase o kus dál.

Žijí mimo společnost, která jim moc nenabízí a dívá se na ně podezřívavě. V Americe, kde úspěch znamená všechno a ztělesňuje ho velký dům a dobrá práce, možná dvojnásob. Sami se ale nevnímají jako bezdomovci.

Rozhodnutí vyrazit ve svém pick-upu s přívěsem hledat náhodný přivýdělek pro ně představuje často jedinou možnost, jak neživořit na ulici. Zbavili se skoro všeho a získali svobodu, kterou ani nečekali.

Novinářka Jessica Bruder nomády neromantizuje. Spíše obdivuje jejich schopnost vydržet i ve svém věku těžkou fyzickou práci, přizpůsobit se, nestěžovat si – a uchovat si sny. Hlavní hrdinka Linda May by si ráda koupila kousek země, postavila tam nízkoenergetický domek z lahví a plechovek – zůstal by pak dcerám a vnoučatům. I když nic nemáme, chceme, aby po nás něco zbylo.

OHLASY NA KNIHU „Jedinečná kniha o propasti mezi tím, čím Amerika chce být, a tím, čím ve skutečnosti je.“ — Katherine Boo, New Yorker

„Jessica Bruder ve svém karavanu následovala nomády od řepných polí Severní Dakoty až po kalifornské kempy. Většina z nich svůj životní styl přibarvovala příběhy jako vystřiženými z Divokého západu. Stavěli se do role psanců, kovbojů a pionýrů. Mluvili o svobodě a příležitostech, individualismu a nezávislosti. Až později začali vyprávět o všem ostatním: o ztrátě zaměstnání, o zničujících rozvodech a o exekucích domů. O tom, co je donutilo vydat se na cestu.“ — Xan Brooks, The Guardian

Předmluva knihy končí vševypovídající větou: „Svoboda v Americe se smrskla na bezplatné parkovací stání.“

Jak se Bruder k tématu nomádství dostala, popsala v nedávném rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. „Je to úžasně nudný příběh. Četla jsem v časopise Mother Jones článek o Amazonu – ačkoli ho nezmiňovali, tak všichni věděli, o jakou firmu jde. Jeden respondent řekl, že žije pořád v dodávce, nemůže si dovolit jít do důchodu a že existuje celý program pro lidi, jako je on. S tou poslední větou mi explodovala hlava,“ vzpomíná reportérka.

„Jedna z největších, nejúspěšnějších a technologicky nejpokročilejších společností na světě má celý program pro migrující seniory. Co to má znamenat? Tak jsem po tom začala bádat.“

Při práci na knize žila v karavanu a projezdila tisíce mil celými Spojenými státy. Země nomádů se později stala bestsellerem v žebříčku New York Times, byla oceněna Barnes & Noble Discover Award a dostala se i do finále prestižních soutěží J. Anthony Lukas Prize a Helen Bernstein Book Award.

Na její motivy vznikl v roce 2020 stejnojmenný snímek v režii Chloé Zhao s Frances McDormand. Americká akademie ho ocenila třemi Oscary – za nejlepší film, režii a ženský herecký výkon.

Jessica Bruder se ve své novinářské praxi zaměřuje se na sociální témata a subkultury. Dlouhodobě spolupracuje s deníkem The New York Times, přispívá do Harper's Magazine, The Washington Post, The International Herald Tribune, The New York Times Magazine a britského Guardianu. Je stipendistkou Rockefellerovy nadace, vystudovala a učí na Columbia Journalism School.

Je autorkou knih Burning Book o symbolickém festivalu-happeningu pořádaném v nevadské Black Rock Desert a s Dale Maharidge je spoluautorkou knihy Snowden’s Box: Trust in the Age of Surveillance o aféře whistleblowera Edwarda Snowdena.

Bestseller Země nomádů v překladu Romana Jakubčíka a Aleny Snelling vydalo nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři.

