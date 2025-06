SOUTĚŽ: Oni šli, ony zůstaly. Nová reportážní kniha popisuje odvrácenou stranu migrace

Slovenská reportérka Magdaléna Rojo se rozhodla zblízka poznat a pochopit fenomén migrace. Nenahlíží na něj ale perspektivou člověka, který se vybírá na nejistou cestu přes hranice, ale z pohledu členů jeho rodiny, kteří zůstali – nejčastěji ženy a děti. Co se s nimi děje? A jak vypadá jejich každodenní život například v Mexiku, Senegalu, Etiopii, ale také v Rumunsku nebo na Slovensku?

Kniha Ženy, které zůstaly, o niž hrajeme tento týden v pravidelné soutěži webu iROZHLAS.cz, není pouze svědectvím o migraci, ale také o mateřství, dětství bez otců, životě bez manželů a stárnutí bez dětí.

„V oblíbené kavárně se dvěma maličkými stolky jsem otevřela (místní noviny) a začetla se do článku o vesnici, ve které žijí hlavně ženy a děti. Většina mužů je totiž ve Spojených státech amerických,“ píše v předmluvě knihy Magdaléna Rojo.

Obálka knihy Ženy, které zůstaly | Zdroj: nakladatelství Absynt

Čtenářům se odhalují každodenní životy rodin, který naplňuje čekání a obavy. Jak zjišťují, důvody migrace jsou vlastně v celém světě velmi podobné – a podobné jsou i starosti těch, kteří neodejdou. Nedostavěné domy. Stále cizejší tváře mužů na displejích telefonů. A k tomu rutinní, neměnné povinnosti.

Slovenská reportérka se ve své práci dlouhodobě zabývá globálními problémy, jako jsou migrace nebo klimatická krize, a porušováním lidských práv ve světě, především pak práv žen a původních obyvatel.

Své reportáže publikovala v deníku SME nebo Denníku N, spolupracuje ale také se zahraničními redakcemi, mimo jiných třeba s Deutsche Welle, Thomson Reuters Foundation nebo Southeast Asia Globe.

Rojo se věnuje pomalé žurnalistice, což znamená, že v zemích, o nichž píše, dlouhodobě také žije, aby porozuměla kontextu, v němž se životy místních odehrávají, a zároveň si získala jejich důvěru.

Napsala už reportáže o tom, jak se Myanmar po zdánlivé změně režimu otevírá světu, o životech bývalých příslušníků kolumbijských guerrill, o pěstování mexické kávy a agáve v agroekologických systémech, o integraci cizinců v Brně, o Tibeťanech v exilu, taxikářkách v Indii nebo lidech na útěku v řeckých squatech. Za reportáž o Kubě byla Rojo v roce 2013 nominovaná na Novinářskou cenu.

Poslední čtyři roky spolupracovala na výzkumném projektu Spiritual Exemplars Univerzity v Jižní Karolíně. V rámci něj popsala příběhy žen z Japonska, Thajska, Kolumbie a Mexika, které svou prací mění životy vyloučených skupin, zákony, nebo dokonce názory společnosti.

Její debutovou knihu Ženy, které zůstaly vydalo nakladatelství Absynt v edici Prokletí reportéři a v překladu Miroslava Zelinského. Autorem fotografického doprovodu je Noel Rojo, dokumentární fotograf a manžel Magdalény Rojo.

UKÁZKA Z KNIHY Na dvoře rodiny Mateových začíná v jednu odpoledne peklo. Devět žen tří generací ho v tuto horkou část roku zažívá pravidelně. Několikahodinová práce v blízkosti žhnoucích plamenů je součástí jejich životů. Jedna z mladších hrnčířek Elia nás uvede na cestu do pekla s lehkým úsměvem plným očekávání. Je zvědavá, jak si tento žár v horku užijeme. Všechny ženy, které společně se svými rodinami žijí v jednom obrovském domě, jsou v pohybu. Na sobě mají tradiční šaty zapotéckékomunity San Marcos Tlapazoly. Vyznačují se dlouhými sukněmi s maličkými vyšívanými květy, nabírané rukávy jim dodávají slavnostní ráz. Jenže tady ve vesnici si je zapotécké ženy neoblékají jen ke slavnostním příležitostem. Ženy Mateovy je hrdě nosí i při nejtěžších činnostech, které přináší proces hrnčířské práce, jako je vykopávání hlíny či vypalování keramiky. Čistotu šatů chrání kárované zástěry s vyšívanými květy, uvázané kolem pasu. Takto nastrojené zakládají uprostřed dvora oheň. Pečlivě ukládají své umělecké kousky z hlíny do prostoru ve tvaru obdélníku vymezeného dřevěnými holemi a většími, částečně rozbitými hliněnými nádobami. Dosud se jednotlivé nádoby, talíře či ozdobná letadla sušily na slunci. „Musí být nahřáté, aby při vypalování nepraskly,“ vysvětluje Elia, která je autorkou zmiňovaných letadel. Každá z žen hledá svým hliněným dílům dobré místo, ukládá je tak, aby se nepoškodila. Jsou jich desítky, ba stovky. Ženy Mateovyvyvážejí své kousky i za severní hranice Mexika. Mnohé vyrábějí na objednávku. Rodina je známá svou tvorbou, dvě ze sester – Elia a Macrina – vystavovaly dokonce i v Los Angeles. V San Marcos Tlapazole se v kaž­dém druhém domě věnují práci s hlínou. Když se člověk vydá na toulky oaxackými vesnicemi, mnohé charakterizuje právě jedno řemeslo, kterému se tam věnují po celé generace.

