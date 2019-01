SOUTĚŽ: Ať žijou mikrouti. Vyhrajte novou knihu psychiatra Radkina Honzáka

Známý psychiatr, publicista a vysokoškolský pedagog Radkin Honzák vypráví ve své nové knize Ať žijou mikrouti celkem nezvyklý příběh. Týká se totiž lidských střev. Jeho psaná biologická přednáška, které nechybí Honzákův charakteristický humor a nadhled, zavede čtenáře mezi mikroby. Dojde přitom i na nepovinnou kapitolu o trpaslíkových teoriích. Knižní soutěž Praha 10:13 28. ledna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha Ať žijou mikrouti autora Radkina Honzáka | Foto: Anna Kottová | Zdroj: Český rozhlas

„Celá ta spletitá klikatá hadice je de facto roura vedená od úst ke konci, který se také jmenuje konečník.“ Tak se psychiatr Radkin Honzák vyslovuje o trávicím ústrojí, a s podobným humorem se věnuje i nemocem, které mohou potrápit lidské tělo.

Už Hippokrates tvrdil, že všechny nemoci začínají ve střevech. A Radkin Honzák k tomu namítá, že akorát blbost začíná v hlavě.

Prostředí lidských střev obývá 100 bilionů bakterií. Ty spolu s nervovým pletením a imunitním systémem tvoří řídící centrum nazývané střevní mozek, který se podílí na fungování metabolismu, imunity a dalších řídících procesech.

RADKIN HONZÁK Radkin Honzák je ambulantní psychiatr, sekundární lékař v Bohnicích, vysokoškolský pedagog a publicista. Je autor odborných i populárních článků na téma duševních poruch a nemocí a také řady knih o depresi, syndromu vyhoření nebo komunikaci mezi lékaři a pacienty.

Známý český psychiatr svou nejnovější publikaci nazývá „z malé části původní — jinak vesměs opsané — veledílo o střevním mikrobiomu a nejen o něm“. Poutavým jazykem a humorem sobě vlastním se v ní zabývá tím, jak mikroorganismy ve střevech ovlivňují naše chování nebo třeba jestli existuje nějaká spojitost mezi nimi a obezitou. Čtenářům nabízí i praktické rady, jak je udržovat spokojené, aby — jak tvrdí — „pracovali pro naše dobro“.

Pojem mikrouti z názvu knihy přitom Honzák přičítá spolužákovi, který ho údajně „přinesl do jeho života“. Jak ale psychiatr sám v předmluvě přiznává, správně jsou to mikroby, neboli malé živoly, ke kterým se už od konce 19. století řadí bakterie, plísně, kvasinky, viry a paraziti.

V originálním pojetí biologického výkladu nechybí autorské ilustrace, slovníček méně známých pojmů, sbírka citátů, narážky na vědecké publikace ani popkulturní odkazy.

