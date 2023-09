SOUTĚŽ: Když nezabiješ, budeš zabit? Vyhrajte druhé vydání oceňovaného románu Zimní bitva

„Jsme uhněteni ze svého dětství: z toho, co jsme, z toho, co si myslíme, že budeme. Neustále mezi všemi těmi rovinami oscilujeme. Slova, literatura a umění umožňují to všechno propojit. Taky nám dovolují odpoutat se od brutality světa, od jeho barbarství,“ prohlásil kdysi o své tvorbě spisovatel původem z francouzského Auvergne.

Sám za hluboce formativní zkušenost považuje pobyt na internátu na lyceu Blaise Pascala v Ambertu. Tvrdých osm let se do jeho tvorby propsalo v motivech touhy po svobodě, útěku a překonávání těžkých chvil a beznaděje. Zlomovým dílem byl pro něj v tomto ohledu román L’Enfant Océan z roku 1999, v němž poprvé všechna tato témata rozvinul a který se setkal s mimořádným společenským ohlasem.

Ke psaní se ale Mourlevat dostal až ve svých čtyřiceti letech. Předtím působil jako profesor němčiny. Vedle toho se věnoval divadlu, režíroval Brechta, Cocteaua a Shakespeara a hrál klaunské skeče pro děti.

Právě mladším čtenářům je věnována většina jeho knih. Z nich nejznámější a nejvíc oceňované kritikou jsou už zmíněný L’Enfant Océan, Řeka, která teče pozpátku a Zimní bitva. Poslední jmenovaná i přes svou fantasknost nabízí mnoho povědomého, obzvláště českým čtenářům: hlavní role v dramatickém příběhu o útěku z otroctví, vině, lásce a přátelství totiž mají postavy pojmenované Milena, Bartolomeo, Helena a Miloš.

„Když píšu pro děti nebo pro mladé čtenáře, snažím se psát tak, aby tomu rozuměli. Žádná složitá slova, žádné dlouhé popisy. Musíte brát ohled na čtenáře, kterému je deset dvanáct let, promlouvat s ním pomocí té knihy stejným způsobem, jako byste s nimi mluvili ve skutečnosti. Nenudit je. Jsou velmi netrpěliví,“ popsal Mourlevat v rozhovoru pro Lidovky.cz v roce 2017 u příležitosti své návštěvy českého knižního festivalu Tabook.

„Když jsem ale psal Zimní bitvu, neříkal jsem si pořád dokola, že je to kniha pro děti. Je to kniha pro čtenáře, kterým může být čtrnáct nebo šedesát. Vlastně nemůžu říct, že by psaní pro děti bylo zásadně jiné než psaní pro dospělé, obojí stojí stejné úsilí, u obojího nespím, obojím jsem stejně posedlý,“ přiznal.

Druhé vydání Zimní bitvy vyšlo v nakladatelství Baobab v českém překladu Heleny Beguivinové. O ilustrace se postaral Juraj Horváth.

