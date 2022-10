SOUTĚŽ: Život po Kafkovi. Vyhrajte román inspirovaný životem Kafkovy dvojnásobné snoubenky

Byla to „láska v dopisech“. Franz Kafka si s Felice Bauerovou, sestřenkou berlínské rodiny Brodových, vyměnil během pěti let na šest stovek dopisů a pohledů. Jeho nejdéle trvající a nejkomplikovanější vztah se tak odvíjel především na dálku – a z Felice udělal historickou postavu odevzdanou ne vždy zrovna líbivé romantické představě spisovatele. Příležitost odvyprávět svou část příběhu jí nyní dává Magdaléna Platzová v románu Život po Kafkovi. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Berlín / Rye (USA) 12:16 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Život po Kafkovi od Magdalény Platzové | Foto: iROZHLAS.cz | Zdroj: Český rozhlas

Generace Kafkových fanoušků ji zná pouze jako milovnici masitých pokrmů, těžkého nábytku a přesně nařízených hodinek. Kdo se ale ve skutečnosti skrýval za vyrovnanou povahou a srdečným smíchem, o kterém existují svědectví? A kam až v jejím životě dosáhl Kafkův stín?

Felice Bauerová nikdy nestála literárním vědcům za samostatné studium. O jejím životě po rozchodu s pražským spisovatelem se tak ví jen málo. Provdala se, měla dvě děti, emigrovala do Ameriky. Až teprve pět let před svou smrti dala veškerou svou korespondenci s Kafkou k dispozici newyorskému Schockenovu nakladatelství.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Jejich vydání v 60. letech bylo podobnou literární událostí jako o dekádu předtím vydání Kafkových dopisů Mileně Jesenské.

„Určitě jsem se s ní poprvé setkala při četbě Kafkových Dopisů Felicii, což je slavná kniha, kterou je těžké přečíst od začátku do konce, protože je to dost náročné čtení – i psychicky,“ vzpomínala Magdaléna Platzová na své první setkání s Felice Bauerovou pro Český rozhlas Brno.

„Kdo se začne zabývat Kafkou, ten musí narazit na Felice. Ona byla jedním z hlavních témat jeho mládí. Byla spojená se začátkem jeho psaní – toho, co on považoval za své skutečné psaní.“

Tisíce zmizelých dokumentů a dopis od ženy. Německo předá Izraeli část pozůstalosti Kafkova přítele Maxe Broda Číst článek

Platzová začala pátrat po Feliciných stopách v Americe v roce 2010, kdy se jí podle vlastních slov podařilo „vyšťourat jejího pravnuka“, který ji u sebe na hodinu přijal.

Ze setkání s ním a jeho rodinou vznikla kniha, která nakonec není jen o Felici, ale i o dalších lidech, kteří byli Kafkovi nějakým způsobem blízcí a jejichž osudy jsou spojené s předválečnou Evropou a jejími troskami: Greta Blochová, Ernst Weiss, Max Brod nebo Salomon Shocken.

„Pro každého z nás by bylo zásadní si pět let dopisovat s Kafkou,“ věří autorka. „A ona s sebou opravdu nosila jak dopisy, tak knihy, které jí Kafka věnoval – nějakých šedesát knih, které s sebou táhla přes půl světa. Nikdy prý o Kafkovi s nikým nemluvila. Otázka dopisů potom vytanula až s kafkománií, kdy začal hon po všem, co napsal. Do té doby byla Felice naprosto anonymní paní.“

Magdaléna Platzová působila jako herečka a překladatelka, později redaktorka a novinářka v Literárních novinách a časopisu Respekt. V letech 2009 až 2012 žila v New Yorku, kde vyučovala kurz o Franzi Kafkovi na New York University.

Je autorkou románů Návrat přítelkyně, Aaronův skok, Anarchista a Druhá strana Ticha a povídkových sbírek Sůl, ovce a kamení a Recyklovaný muž. Napsala také knížku pro děti Toník a jeskyně snů a román pro mladé čtenáře Máme holý ruce.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 románů Život po Kafkovi, napište nám až do tohoto pátku 4. listopadu do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Jak se jmenuje Kafkův nedokončený román, který vyšel posmrtně navzdory jeho vyslovnému přání?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.