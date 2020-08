SOUTĚŽ: Kdo byl Šarlatán? Vyhrajte Životní příběh Jana Mikoláška, skutečnost za novým filmem

Za svůj život nasbíral mnoho přezdívek. Říkalo se mu „zázračný lékař“ i „šarlatán“, noviny ho zase titulovaly „lidovým lékařem“ nebo „mastičkářem a pobertou“. On sám se nazýval zahradníkem a bylinářem, respektive za přírodního lékaře. Kým doopravdy byl Jan Mikolášek, protagonista snímku Agnieszky Holland, se snaží přiblížit nová kniha Ivany a Martina Šulcových, o kterou si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Jenštejn 12:46 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Životní příběh Jana Mikoláška od Martina a Ivany Šulcových | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz / Mladá fronta

„Jan Mikolášek byl svého času známý český bylinkář. Domníval se, že má výjimečný dar od Boha poznat z lidské moči, jaké má člověk zdravotní neduhy, a podle toho mu z bylinek připravit léčebnou směs. Z pěstitele zeleniny a aranžéra květinových věnců se vypracoval na nejznámějšího přírodního léčitele v Československu,“ píše v úvodu knihy manželský pár autorů.

Mikolášek není náhodnou postavou nedávné minulosti, jejíž životní příběh se dvojice genealogů rozhodla sepsat. Martin Šulc totiž na léčitele narazil při sestavování rodokmenu své vlastní rodiny.

Během dalšího bádání pak o něm objevil řadu zajímavých materiálů, fotografií a dokumentů. Část knihy přitom čerpá přímo z Mikoláškových osobních pamětí, které se kvůli režimu podařilo vydat až roky po jeho smrti.

Z knihy Životní příběh Jana Mikoláška od Martina a Ivany Šulcových | Foto: Kristina Roháčková | Zdroj: iROZHLAS.cz / Mladá fronta

Jak ale Šulcovi připomínají, ačkoli Mikolášek „sám zajímavě vypráví, je nutné brát tyto vzpomínky s rezervou. Věrně však zachycují tehdejší dobu.“

„Léčil jsem ministry, vysoké duchovní hodnostáře, generály, univerzitní profesory, slavné herce, hudební skladatele, vědce, spisovatele. V nemoci jsou si všichni rovni. V jiném smyslu je nemoc nejbezpečnější cesta k demokracii,“ říkával Mikolášek.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

Pravdou je, že prokazatelně pomohl mnoha lidem. Ať už to bylo určením správné diagnózy, penězi, dobrou radou nebo pouze placebo efektem. Jeho metody rozhodně byly netradiční. Proto před jeho vilou stávali někteří lidé ve frontách, zatímco jiní na něj posílali udání nebo se mu veřejně vysmívali.

O klienty ale nikdy neměl nouzi. Byla mezi nimi například i Hana Benešová, manželka druhého československého prezidenta Edvarda Beneše, herci Saša Rašilov, Růžena Nasková a Olga Schenpflugová nebo také umělec Max Švabinský.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Životní příběh Jana Mikoláška, napište nám až do tohoto pátku 28. srpna do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

V Šarlatánovi si roli Jana Mikoláška rozdělili Ivan a Josef Trojanovi. Ve filmu si s nimi zahrál ale ještě další člen rodiny. Jaké je jeho jméno?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.