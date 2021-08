SOUTĚŽ: Živý mýtus Roger Federer. Vyhrajte novou knihu o legendě bílého sportu

U příležitosti čtyřicátých narozenin světoznámého švýcarského tenisty vyšla nová publikace věnovaná nezapomenutelným sportovním zážitkům, které ve svých zápasech fanouškům připravil. „Rogerovi byla věnována řada knih, popsány byly o něm stohy článků. Nechtěl jsem přidávat další,“ vysvětluje autor knihy Milan Hanuš. O Živý mýtus Roger Federer si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Praha 13:19 30. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Švýcarský tenista Roger Federer | Foto: TONY O'BRIEN | Zdroj: Reuters

„Jsem tenisový amatér a zdálo by se, že rekreační hráč pobíhá po kurtu jen pro potěšení ze hry. Ano, to také. Ale záhy jsem získal zkušenost, že ještě zajímavější než to, co se při utkání odehrává na dvorci, je to, co se děje v mé psychice, na mentální hřišti – zejména tehdy, když se do sebe se soupeřem ‚zakousneme‘,“ popisuje publicista a esejista Milan Hanuš.

„Ze hry pro potěšení se rázem stává drama, které má téměř existenciální rozměr. Když neudržíme své emoce na uzdě, dojde na teatrální gesta, divoké výkřiky, zmučené i nadšené výrazy, hrozivé nadávky, létající rakety… V té chvíli není rozdílu mezi námi, rekreačními hráči hrajícími turnaj někde v zapadlém koutu Prahy a šampiony na grandslamu. Na mentálním hřišti svádí podobný zápas amatér i první hráč světového žebříčku.“

Obálka knihy Živý mýtus Roger Federer | Zdroj: Nakladatelství Prostor

Tenis je velmi sofistikovaná hra, která přináší potěšení i krušné chvíle. Podle Hanuše určitým způsobem slouží k psychoterapii a vede ke sportovnímu a osobnímu růstu. A když se necháte naplno vtáhnout do tenisového utkání, můžete prožít i jakési střetnutí s osudovými silami. „Je to drama života v kostce, které mě nikdy neomrzí,“ říká publicista.

Jeho kniha o Rogeru Federerovi proto přesahuje ryze sportovní tematiku. Příběh legendárního sportovce podává jako cestu hrdiny, kdy tenista musí jako každý bojovník svádět zápas na dvou frontách: se silnými soupeři, ale i s vnitřním protivníkem v podobě stresu, bouří emocí i pouhopouhým štěstím.

S nápadem pojmout knihu jako průvodce po slavných tenisových bitvách přišel Hanušův kamarád a zakladatel nakladatelství PROSTOR Aleš Lederer.

„Roger Federer pro mě symbolizuje něco víc než jen umění tenisového hráče. Zosobňuje ducha fair play, na kurtu vyzařuje noblesu i majestát tenisového krále,“ vysvětluje nakladatel.

„Je veskrze inspirativní osobností, která k tenisu přivedla miliony malých kluků a holek po celém světě. A nám, tenisovým amatérům, zůstane věčným vzorem v úsilí hrát údery tak, jak bychom si je ve svých představách zahrát přáli.“

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

První část knihy nazvaná Mýtus cesty líčí Federerův silný sportovní příběh jako zvláštní variaci hrdinského mýtu.

Druhá část s názvem Mýtus hry je potom věnovaná klíčovým zápasům a „velkým epickým bitvám“, které švýcarský sportovec sváděl se svými stejně slavnými protivníky Rafaelem Nadalem, Novakem Djokovičem, Andym Murraym a dalšími. Zachycuje průběh nezapomenutelných tenisových dramat a nahlíží pod jejich povrch, do psychologie hráčů i hry samotné.

Milan Hanuš řadu let působil jako šéfredaktor kulturně-společenské revue PROSTOR, kde vycházely mimo jiné psychologicky a filozoficky zaměřené úvahy a eseje významných českých i zahraničních autorů. Je nadšeným fanouškem bílého sportu a také jeho vášnivým rekreačním hráčem.

Pokud se chcete zapojit do soutěže o 10 knih Živý mýtus Roger Federer, napište nám až do tohoto pátku 3. září do 18.00 na e-mailovou adresu soutez.irozhlas@rozhlas.cz odpověď na následující otázku:

Kolik singlových titulů na Grand Slamu má Roger Federer na svém kontě?

Do odpovědi uveďte:

Jméno a příjmení

Adresu pro případ výhry

Telefon, případně e-mail

Výherce bude server iROZHLAS.cz losovat ze správných odpovědí, každý se může v daném kole účastnit pouze jednou. Více se dočtete v pravidlech.