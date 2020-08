SOUTĚŽ: Vyhrajte Zónu, komiksový příběh odehrávající se kdesi mezi Rimavskou Sobotou a Londýnem

„Zapomeňte na severskou detektivku, nejdrsnější příběhy se odehrávají v Gemeru!“ hlásá nakladatelství Labyrint, které do češtiny převedlo nový komiksový román od Daniela Majlinga, autora dnes už kultovního Ruda. O Zónu, ve které se mísí černý humor s krimi a hledáním smyslu života, si můžete tento týden zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. Knižní soutěž Gemer / Londýn 11:51 17. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Z komiksu Zóna od Daniela Majlinga | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

„Všechny důležité posty v mém životě jsou už obsazené. Nepotřebuju víc dominantních matek, chorobně soutěživých kolegů a egocentrických šéfů. V mém životě jich je víc než dost,“ prohlašuje v úvodu komiksového románu jeho outsiderský hrdina Rudolf.

„Člověk zvládne mít v životě dva tři skutečné přátele. Víc jich není. O to horší je, když jeden z mála opravdových přátel, které člověk má, náhle beze stopy zmizí. A přesně to se před třemi týdny stalo mně.“

Právě příchodem pohledu z léčebného ústavu Přední Hora, pod jehož krátkým vzkazem je podepsaný Rudolfův kamarád Erik, začíná tajuplný příběh ze slovenského Gemeru, který si svou drsností místy může zavdat se severskou detektivkou.

Z komiksu Zóna od Daniela Majlinga | Zdroj: Nakladatelství Labyrint

Záhadná zpráva je první, kterou Rudolf od Erika dostal po třech týdnech. „Trochu mě znepokojuje, že podle internetu mají v Přední Hoře i malé oddělení pro duševně choré. Možná se z toho ticha, klidu a přírody zbláznil,“ konstatuje poté, co do ústavu podnikne cestu.

Dostane se tam k Erikově deníku, kde popisuje zónu na jihu středního Slovenska, která se nachází v katastru čtyř obcí.

„Před deseti lety si při listování statistikami jistý etnograf všiml, že ve srovnání s celonárodním průměrem je tam třikrát víc sebevražd. I výskyt duševních chorob se tam dlouhodobě pohybuje nad celostátním průměrem. Objevilo se tam dokonce i několik případů samovznícení,“ čte Rudolf v Erikově zápiscích. „Rozhodl jsem se tu žít nějakou dobu s místními, abych přišel věci na kloub.“

V Londýně si mezitím neznámá skupina lidí najímá služby Čističe, aby jim pomohl odstranit islámského radikála. Jak spolu ty dvě příběhové linky souvisí, se už ale nesluší prozrazovat.

Daniel Majling je dramatik a spisovatel ze středoslovenské Revúce. Spolupracoval například s divadlem Andreja Bagara v Nitře, se Slovenským národním divadlem v Bratislavě nebo Dejvickým divadlem v Praze. V nakladatelství Labyrint mu česky vyšel dnes už kultovní komiks Rudo, který obdržel cenu Muriel za nejlepší překladový komiks roku.

Jako prozaik debutoval v roce 2017 povídkovou sbírkou Ruzká klazika, která byla nominována na ocenění Anasoft Litera a zároveň získala cenu v soutěži Nejkrásnější knihy České republiky. Komiks Zóna je jeho zatím posledním knižním počinem. Ve slovenštině vyšel v roce 2018.

