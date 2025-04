SOUTĚŽ: ‚Bude válka, bratře můj.‘ Vyhrajte novou knihu slovenského reportéra na Ukrajině

Co by ruští generálové hledali v radioaktivních polích Černobylu? V čem udělala chybu rozvědka při plánování invaze? A jak se ve stínu války mění ukrajinská společnost? Na to vše odpovídá slovenský reportér Tomáš Forró ve své nové knize. O Zpěv sirén hrajeme tento týden v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

KNIŽNÍ SOUTĚŽ Kyjev 18:18 28. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít