SOUTĚŽ: ‚Strach mi byl hnací silou.‘ Vyhrajte knižní rozhovor s farářkou Martinou Viktorií Kopeckou

Faráři i farářky jsou neustále připraveni naslouchat ostatním. Co se ale děje v jejich vlastní duši? Martina Viktorie Kopecká dává v otevřené zpovědi nahlédnout do svého vnitřního světa. Co si myslí o celibátu a založení rodiny? Jak vnímá vážné nemoci a odcházení svých farníků? A je ze služby někdy unavená? O knižní Zpověď farářky si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

