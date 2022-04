SOUTĚŽ: Zrádná čísla a jak jim znovu podléháme. Vyhrajte bestseller nizozemské ekonometričky

Nic nemůže být objektivnější než čísla a statistika. Nebo snad ne? Nizozemská ekonomická novinářka Sanne Blauwová se ve svém bestselleru snaží svět čísel demaskovat a přiblížit ho čtenáři tak, aby sám poznal, kdy se číselné údaje používají správně a kdy dochází k jejich zneužívání – a aby se zamyslel nad tím, jak moc si je chce připustit k tělu. O Zrádná čísla si můžete zahrát v pravidelné knižní soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Statistiky 13:56 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tento týden si můžete v knižní soutěži zahrát o knihu Zrádná čísla od Sanne Blauwové | Zdroj: Nakladatelství Host

Život v moderní společnosti si nelze představit bez čísel a statistik. Koronavirová krize tuto skutečnost jen podtrhla: každodenní starosti i mezinárodní dohody se odvíjely od aktuálních počtů nakažených, míry proočkovanosti či reprodukčního čísla.

Statistika a číselné údaje ovšem řídily život už dávno předtím, a to nejen v oblasti zdraví, což ve své knize, jejíž první vydání předchází covidovou pandemii, potvrzuje právě i Sanne Blauwová. Co jiného jsou koneckonců informace o průměrném platu a minimální mzdě, známky ve škole, procentuální hodnocení služeb či míra růstu HDP?

OHLASY NA KNIHU „Kniha dozajista otevře mnoha lidem oči. Kdybych ještě chodil do školy, přál bych si, aby mě matematiku, ekonomii či dějepis učil někdo takový, jako je Sanne Blauwová. Ještě o ní hodně uslyšíme.“ — Rutger Bregman, historik a spisovatel

„Obdivuhodně hutná kniha. […] Dobře vystavěná, s výstižnými příběhy.“ — The Times

„Svou knihou jsem chtěl ukázat, že číslům nikdo neunikne. V roce 2020 to musel pochopit úplně každý,“ píše novinářka v úvodu k novému vydání knihy z prosince zmíněného roku.

„Vliv čísel na naše životy nebyl nikdy patrnější než právě v době pandemie koronaviru. Čísla rozhodovala, zda smíme navštívit rodinu, dát si vínko, pracovat z kanceláře, jít do školy, uspořádat oslavu narozenin, odcestovat, zahrát si fotbal, jít do divadla, zúčastnit se pohřbu. Náš běžný život náhle vypadal úplně jinak a řídila ho právě čísla,“ podotýká.

Blauwová se číslům rozhodla zasvětit svou kariéru – respektive tomu, co se za nimi může skrývat a k čemu všemu je lze využít. Jak říká, statistiky se totiž nezjevují samy od sebe. Vždycky někdo určuje, co se měří a jak se to měří.

Stejně tak nikdy nenasloucháme pouze matematickým údajům, ať už o míře zaměstnanosti, nebo výsledcích voleb, ale vždy jejich interpretacím. A pokaždé je za čísly něco víc než jen chladná, objektivní matematika.

To ovšem neznamená, že by snad nizozemská ekonometrička chtěla brojit proti číslům. „Samotné cifry, stejně jako slova, za nic nemohou. Chybují lidé, kteří za nimi stojí,“ vysvětluje s tím, že problémy způsobuje hlavně jejich nesprávné uvažování, mylná intuice nebo sledování vlastních zájmů.

Za příklad tu dává psychology, kteří za čísla schovávají své rasistické názory, tabákové magnáty a jejich nepoctivé hry s čísly, v jejichž důsledku zbytečně vyhasly miliony lidských životů, nebo třeba kauzu známého profesora, který se při zkoumání sexuálního chování lidí dopouštěl pochybného sběru dat.

Publikace ale vypráví i o nás všech, konzumentech čísel. O tom, jak moc těm číslům věříme, a v řadě případů se jimi dokonce necháváme slepě vést. „Čísla ovlivňují to, co pijeme, co jíme, kde pracujeme, kde bydlíme, koho si vezmeme, zda získáme hypotéku, jak vysoké platíme pojistné. Rozhodují i o tom, zda onemocníme, nebo se uzdravíme, zda budeme žít, nebo zemřeme,“ říká Blauwová s dodatkem: „Je čas dát je tam, kam patří: ani na piedestal, ani do popelnice, ale ke slovům.“

Sanne Blauwová je působí v mediální platformě De Correspondent. Ve své novinářské praxi se věnuje především tématu dat, jejich sběru, interpretaci a statistice. Její knižní prvotina Zrádná čísla se stala v Nizozemsku bestsellerem a byla přeložena do patnácti jazyků.

V českém překladu Jany van Luxembourg knihu vydalo nakladatelství Host.

