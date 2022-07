SOUTĚŽ: Proč si pamatujeme i zapomínáme. Vyhrajte knihu Zrádná paměť, manuál k lidské mysli

Lidská paměť trpí nespornými slabostmi. Čím to, že si něco zapamatujeme a něco ne? A proč si člověk vzpomíná na svou první pusu a na desátou už ne? Odpovědi nabízí ve své nejnovější knize renomovaná americká neurovědkyně Lisa Genova, autorka bestselleru Pořád jsem to já, který se v roce 2014 dočkal filmové adaptace. O publikaci Zrádná paměť si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz. KNIŽNÍ SOUTĚŽ Lidský mozek 19:36 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vyhrajte knihu Zrádná paměť | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Člověk se dokáže naučit a zapamatovat si prakticky cokoli – charakteristický zvuk hlasu svého dítěte, tvář nového známého, kde zaparkoval, jak šel ve čtyřech letech poprvé sám na trh koupit zakysanou smetanu i text nejnovější písničky od Taylor Swift,“ píše Genova v úvodní kapitole své nové knihy.

„Průměrný dospělý jedinec si pamatuje výslovnost, pravopis a význam asi dvaceti tisíc až sto tisíc slov. Šachoví velmistři mohou mít v paměti uloženo zhruba sto tisíc možných kombinací tahů. Koncertní pianista, který chce přednést Rachmaninův třetí koncert, se musí zpaměti naučit posloupnost téměř třiceti tisíc not. A přitom dávno z hlavy hraje Bacha, Chopina i Schumanna.“

Nevýhodou je, že pořádně neovládáme manuál naší paměti. Aby totiž pracovala efektivně, bez zapomínání se občas neobejde. Ačkoli to může být nepříjemné nebo frustrující, jde o zcela přirozenou součást našeho člověčenství.

Naše paměť, tvrdí Genova, je kapacitou takřka neomezená a dokáže uložit jakékoli informace – od zdánlivě nesmyslných až po hluboce smysluplné, od jednoduchých až po velice komplexní. Můžeme po ní chtít, aby si zapamatovala téměř cokoli. A za určitých okolností se to může i podařit.

Když porozumíme, jak paměť doopravdy funguje, její výpadky nás podle neurovědkyně přestanou vyvádět z míry. Zbavíme-li se zbytečných strachů a obav a poznáme, jak paměť funguje, jaký v sobě skrývá potenciál a v čem tkví její omezení, otevře se nám možnost své paměťové schopnosti zlepšovat.

Ve své knize proto na názorných příkladech ze života i z nejrůznějších psychologických experimentů vysvětluje, co z pohledu neurovědy vůbec znamená něco si zapamatovat, jak se tvoří vzpomínky, kam se ukládají i jak se dají vyvolat.

Lisa Genova je autorkou bestsellerů Pořád jsem to já, Levá strana svět či Poslední věta a v češtině dosud nevydaných Love Anthony a Inside the O'Briens. Filmová adaptace její nejznámější knihy Pořád jsem to já (Still Alice), v hlavních rolích s Julianne Moore, Alecem Baldwinem a Kristen Stewart, získala Oscara.

Americká biopsycholožka a neurovědkyně píše a přednáší o neurologických onemocněních po celém světě. Jako host se objevila ve vysílání televize CNN či stanice NPR, dále také v pořadech The Dr. Oz Show, Today nebo PBS NewsHour.

Její poslední knihu Zrádná paměť vydalo v českém překladu Kariny Matějů nakladatelství Práh.

