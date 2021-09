Holešovické výstaviště ovládla literatura. Na Svět knihy přijede i autor sci-fi románu Atlas mraků

Začíná mezinárodní knižní veletrh Svět knihy. V Praze na holešovickém výstavišti budou literáti až ze 27 zemí světa a do neděle za nimi mohou přicházet i čtenáři knížek. Loni se tento největší český knižní veletrh kvůli pandemii koronaviru nekonal. Na Výstaviště letos zavítá třeba David Mitchell a řada autorů z Francie. Praha 15:12 23. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průmyslový palác Výstaviště Praha Holešovice | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

Jedním z nejočekávanějších hostů letošního knižního veletrhu je anglický spisovatel David Mitchell. Jedno z jeho nejslavnějších děl je sci-fi román Atlas mraků, podle kterého byl natočen v roce 2012 stejnojmenný film. Mitchell o něm bude debatovat s diváky v neděli v kině Přítomnost.

Na holešovické výstaviště zavítá i nigerijsko-americká spisovatelka Chimamanda Ngozi Adichieová.

Čestným hostem letošního Světa knih je Francie, odkud dorazí na veletrh řada autorů. „Tento ročník je pro nás velmi důležitý. Máme možnost ukázat novou přicházející generaci autorů a chceme také ukázat rozmanitost francouzské literatury,“ vysvětluje francouzský velvyslanec České republice Alexis Dutertre.

Do Prahy přijede například úspěšná spisovatelka a filozofka Muriel Barberyová a osobně své dílo českým čtenářům představí i spisovatel Laurent Binet, kterému letos v českém překladu vyšel román Civilizace.

Mluvit se bude i o literární osobnosti, která Čechy a Francouze neodmyslitelně spojuje. Řeč je o Milanu Kunderovi.

„Francouzi mají ve zvyku říkat, že Kundera je nejfrancouzštější ze všech českých spisovatelů nebo ten nejčeštější ze všech francouzských spisovatelů. Odráží se to i v jeho díle. On se velice snažil o to, aby literatura nebyla poznamenána železnou oponou a aby nadále spojovala Evropany. Proto ho Francouzi tolik obdivují,“ říká Dutertre. O Kunderovi bude na veletrhu hovořit třeba autor jeho biografie Jean-Dominique Brierrer.

Pozornost ale nebude letos upřena jen na Francii. Bohatý program nabídne i Polsko, které mělo být čestným hostem Světa knihy loni. Do jeho festivalové prezentace ale zasáhla pandemie. Letos svá díla v Praze představí hned několik úspěšných polských autorů.

„Je to třeba Witold Szablowski, zástupce polské reportážní školy, který představí už svou třetí knihu přeloženou do češtiny Jak nakrmit diktátora.

Bude tu polská prozaička Martyna Bunda, která už má také dvě přeložené knihy a bude mít na veletrhu diskusi s Karin Lednickou, takže to bude taková slezsko-kašubská diskuse o tom, jak ženské hrdinky představují historii, jaký je jejich pohled na historii nějakého regionu,“ říká Lucie Zakopalová z Polského institutu v Praze.

Svět knihy letos poprvé otevře i speciální sekci s názvem Literatura jako hlas svobody. Tentokrát se zaměří na Bělorusko a nabídne autorská čtení nebo setkání s běloruskými autory.