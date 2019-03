Šance pro české autory v Německu? Knižní veletrh v Lipsku jim může pomoci, říká jeho ředitel

Novou českou literaturu v Německu moc neznají. V rozhovoru pro Radiožurnál to řekl ředitel lipského knižního veletrhu Oliver Zille. Je to prý škoda. Má se to ovšem brzy změnit, protože Česko po bezmála čtvrtstoletí je v Lipsku opět hlavní hostující zemí. Na veletrh posílá více než šedesát českých spisovatelek a spisovatelů. Lipsko 9:41 20. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel lipského knižního veletrhu Oliver Zille | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co Lipsko může českým spisovatelům nabídnout?

Knižní veletrh v Lipsku může České republice jako hostující zemi zorganizovat velmi velkou pozornost ve všech německojazyčných zemích, a to i na knižním trhu - tedy u nakladatelství. Samozřejmě také velký ohlas v médiích. Máme na veletrhu 3500 akreditovaných novinářů. Dokážeme hostující zemi nakontaktovat s nakladatelstvími v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Je to možnost, jak si čeští autoři a nakladatelství mohou v zahraničí vytvořit dlouhodobé vazby.

A co může nabídnout knižnímu veletrhu hostující země?

Hostující země nabízí zaprvé zajímavé autory a autorky, kteří nejsou v Německu ještě tolik známí. Nabízí také vhled do kultury a společnosti našeho souseda. Každý v Německu - a zvlášť v Sasku - zná Česko, zná nějaká místa, možná i lidi, kuchyni a také dobré pivo. Ale vědí skutečně něco o tamější společnosti - jak Češi uvažují, jaké problémy mají, jak jsou ve společnosti rozložené síly. O tom v Německu moc nevíme. Přejeme si, abych se skrze české autory získáme aktuální obraz o této zemi, abychom našeho souseda lépe pochopili.

Očekáváte mezi návštěvníky veletrhu větší zájem o hostující zemi? Právě proto, že je to soused Německa?

Ano, to očekáváme. Byl jsem překvapený, jak velké nadšení to vzbudilo. Ať už to bylo mezi poslanci, v médiích nebo u nakladatelství. Můžu před začátkem veletrhu říct, že je tu extrémně velký zájem o Česko. Tato země má v Německu velmi pozitivní konotace.

V Lipsku se česká literatura takto ve velkém prezentovala naposledy v roce 1995. Neměla marketing vůbec zapotřebí?

Podle mě to souvisí s tím, že Češi se v minulosti vůči německému literárnímu trhu chovali poněkud zdrženlivě. Když se dnes někoho zeptáte, co zná z české literatury, tak ho napadne Kohout, Havel, Kundera. Ale když se budete ptát, kde je generace třiceti a čtyřicetiletých spisovatelů, tak je už nikdo moc nenapadne. A to je podle mě velká škoda. To se může změnit. A na tom s hostující zemí pracujeme.

Můžete pro představu popsat, jak velký je německý knižní trh?

Německý knižní trh je druhý největší na světě. Je nejlépe zorganizovaný a je to také největší trh s překlady. Z oněch 80 tisíc nových knih, které v Německu ročně vycházejí, je dvanáct - třináct procent překladů do němčiny. To je velmi mnoho.