Od seskoku až po hrdinskou smrt. Nový komiks sleduje osudy výsadkářů z operace Anthropoid

Autoři komiksu Tři králové Zdeněk Ležák a výtvarník Michal Kocián pokračují v mapování českého odboje. Teď se vrátili k atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Jejich komiks Anthropoid aneb Zabili jsme Heydricha vyšel v nakladatelství Argo nedávno, u příležitosti 79. výročí akce československých parašutistů. Praha 21:19 6. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Titulní strana komiksu Anthropoid | Zdroj: Argo

Volné pokračování úspěšného komiksu o příběhu Václava Morávka, Josefa Balabána a Josefa Mašína se tentokrát věnuje operaci Anthropoid, kterou na filmové plátno před pěti lety přenesl režisér Sean Ellis. Hráli v něm kromě známých českých herců také hollywoodské hvězdy Cillian Murphy a Jamie Dornan.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si příspěvek o nové komiksové knize

Stejně jako ve filmu i Ležák a Kociánem sledují na 136 stranách příběh parašutistů ze všech pěti výsadků, od jejich seskoku až po hrdinskou smrt sedmi z nich v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v Praze 18. června 1942. Nejen tuto událost zachytil ve svém snímku Atentát z roku 1964 také Jiří Sequens, kde Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše hráli Ladislav Mrkvička a Rudolf Jelínek.

Ilustrovaná podoba událostí má na obalu zničené Heydrichovo auto těsně po atentátu a ve stříbrné pak vyvedený symbol fašistů - hákový kříž. Samotný komiks barvami nijak nehýří. Ostatně výsadek se odehrál ke konci prosince, takže barvy jsou ze začátku spíš šedivé, ponuré. V letní Praze, týdny před atentátem pak přibývají další, hlavně červená. Barva nacistických vlajek, tramvají, kostelního oltáře a krve.

Hlavní cíl publikace je seznámit mladou generaci čtenářů s jednou z nejhrdinštějších epizod naší novodobé historie.

Ostatně autor textu Zdeněk Ležák není v tomto ohledu žádný nováček. Novinář a šéfredaktor časopisu ABC má za sebou několik známých titulů - Stopa legionáře, Bojovník ve jménu Jana Husa nebo 100 let Československa v komiksu a další.

Co se týče výtvarné stránky, i Michal Kocián je komiksový veterán. Začátkem 90. let už ilustroval komiksy do časopisů Kometa nebo knihy Jaroslava Foglara.