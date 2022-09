Když se čas ocitne v tísni časové. Komiks Azimut je nádherně nakreslená absurdní hříčka

Bizarní slovní hříčky z písničky Můj čas ze seriálu Sanitka by ve světě francouzského komiksu Azimut mohly platit doslova. Série, která česky vyšla letos ve dvou svazcích, se odehrává ve světě, kde se čas řídí hodně podivnými pravidly. Lze si ho půjčovat v časové bance, případně vás o něj může připravit bytost zvaná časorváč. Recenze Praha 10:21 27. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kniha. Ilustrační foto. | Foto: CC0 Public domain, Fotobanka Pixabay

Čas tu ale není jediná podivná věc. Jednou z hlavních starostí, kterou zdejší obyvatelé mají, je, že někam zmizel severní pól, který má v tomto komiksu podobu králíka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si recenzi Antonína Tesaře na francouzský komiks Azimut

Mohli bychom říct, že Azimut je fantasy komiks, ale daleko víc mu sedí označení fantasmagorie. Jeho tvůrci navazují hlavně na absurdní napůl pohádková vyprávění ve stylu Lewise Carrola, Barona Prášila nebo Příběhů tisíce a jedné noci.

V rychle plynoucím vyprávění se střídá hned několik postav, které všechny cestují napříč bizarním kontinentem a odhalují tak čtenářům jeho nové a nové výstřední nápady a jejich ještě podivnější obyvatele.

Právě neustálá rychlá akce přinášející novou a novou radost z nonsensu je jedním z hlavních důvodů, proč se tahle série tak dobře čte.

Scenárista Wilfrid Lupano, který je ve francouzské bande desinée, tedy ve francouzském komiksu, známý díly mnoha různých žánrů, zároveň dokáže tuhle zběsilou jízdu ukočírovat tak, aby opravdu směřovala odněkud někam a měla určité záchytné body.

Přebal komiksu Azimut | Zdroj: comicsdb.cz

Zmíněný čas a hříčky s časem jsou jedním z hlavních témat komiksu. Série vlastně ukazuje, jak by to vypadalo, kdyby lidé mohli s časem nakládat třeba jako s nástrojem moci nebo s obchodní komoditou. Nečekejte ale, že by Lupano dováděl tyhle hříčky do dramatických důsledků – jde tu spíš o lehkonohé dobrodružství než o existenciální tíseň.

Druhým důvodem, proč se Azimutu vyplatí věnovat váš čas, je úchvatná výtvarná stránka od Jeana-Baptiste Andréaeho. Celá velkoformátová kniha je malovaná s důrazem na monumentalitu fantasy maleb. Andréae ale dokáže propojit cit pro absurdní i realistický detail s až cartoonovou nadsázkou a dynamikou. Potkávají se tu prvky dobrodružek, pohádek, fantasy i steampunku.

Lupano a Andréae zkrátka vytvořili poctu prášilovským vyprávěním, která čas od času sklouzává k naivitě nebo určitým klišé, ale zároveň dobře chápe, že v tomhle žánru jde spíš o nápadité detaily než o sevřený celek.