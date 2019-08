Vychází komiks Trikolora. Popisuje události sametové revoluce očima tehdejších teenagerů

Jak prožívali 17. listopad 1989 vysokoškoláci, disidenti či budoucí politici? O tom už se řeklo a napsalo hodně. Jak ale události sametové revoluce prožívali tehdejší teenageři, to se dozvíte v dětském komiksu s názvem Trikolora. Vychází symbolicky 21. srpna. A jako symbol funguje i jméno autorky předmluvy - Marta Kubišová. Také ona se stala ikonou tzv. srpnové okupace v roce 68 i sametové revoluce o jednadvacet let později. Praha 19:46 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukázka z komiksu Trikolora | Foto: Petra Ševců | Zdroj: Český rozhlas Olomouc

„Marta Kubišová je náš splněný sen, byl to v podstatě symbol sametové revoluce vedle Havla,“ přiznává pro Český rozhlas Olomouc autor textu komiksu Martin Šinkovský.

Její vzpomínka prý krásně uvozuje celý příběh. „Ona píše svoji osobní vzpomínku na 17. listopad, jak to všechno začalo. Končí to tím, že se tehdy naštěstí asi neúčastnila toho masakru, protože u sebe měla dceru. A tím masakrem my vlastně začínáme,“ popisuje autor.

Martin Šinkovský při vyprávění nechtěl upadnout do školometského podání. „Dostali jsme se na periferii do malého moravského města, kde na sídlišti žije parta desetiletých dětí a řeší svoje problémy, do kterých se jim propisuje to velké společenské hnutí,“ říká Šinkovský, kterému bylo v roce 89 kolem deseti let.

Pro lepší inspiraci si udělal i internetový průzkum mezi svými vrstevníky. Z toho mu vyšly tři zásadní věci, které tehdejší děti řešily. „Zásadní bylo sehnat trikolóru, neříkat soudruhu, soudružko a třetí věcí bylo zjistit, kdo je ten Havel, kterého tenkrát nikdo neznal,“ popisuje autor.

Poetika normalizačních sídlišť

Mezi nejoblíbenější z desítek různých neuvěřitelných historek, které Martinu Šinkovskému lidi poslali, patří právě jedna o shánění trikolory.

„Když starší bratr vzal mladšímu medaile, protože ty tenkrát měly stužky z trikolory. Nebo se kreslily fixem na gumu. Taky se nosily francouzské, protože české nebyly, hlavně že to byla trikolóra,“ vzpomíná Šinkovský. Tolik vysvětlení, proč autoři nazvali komiks Trikolora.

Podle výtvarníka s pseudonymem Ticho 762 se tehdejší normalizační reálie kreslily celkem snadno.

„Jsem z malého městečka, kde máme malé sídliště, přes které jsem chodil do školy, takže přesně mám vzpomínky na ten listopad, takové ty plískanice. Kreslilo se mi to dobře, ta poetika sídlišť se mi líbí. Tenkrát byla třeskutá zima, takže to výtvarno se dělalo svým způsobem samo,“ přibližuje výtvarník.

Při listování komiksem čtenářům doplní atmosféru doby novinové články, dobové reklamy, dokonce i křížovka. „Bylo to pracné, protože člověk musí strávit hodiny a hodiny v knihovně čtením novin, focením článků, výběrem,“ uzavírá Šinkovský. Autoři komiks zakončili dokonce lehkou budoucností. Děj dovedli až do podzimu 2019.

Autoři komiksu | Foto: Petra Ševců