Úspěšný komiksový debut herce Keanu Reevse BRZRKR vyšel konečně také v češtině

Populární herec, uznávaný baskytarista a teď i úspěšný autor komiksu. To je Kanaďan Keanu Reeves, který aktuálně nejen ve světě, ale také u nás boduje se svojí literární prvotinou s názvem BRZRKR.

V Českém překladu vyšla teprve na začátku týdne a prodalo se jí už stovky kusů. Reeves svoji knihu neotřelým způsobem představuje ve speciálním videu také českým čtenářům.

Keanu Reeves komiksy zbožňoval odmalička a vlastní příběh je tak jeho splněným snem. Hlavní hrdina známý pouze jako B. má tedy logicky i jeho tvář. Na rozdíl od herce už ale světem putuje nekonečných 80 tisíc let.

Pracuje pro americkou vládu a snaží se najít způsob, jak ukončit svou existenci. Knihu u nás vydalo nakladatelství Comics Centrum.

Jeho šéf Václav Dort zároveň stojí za českým překladem: „Nás zaujala i forma, kterou je to dělané. Mě samozřejmě nejdřív zajímalo, jestli je to skutečně jenom něco, na co dal Keanu Reeves svoje jméno, nebo jestli je to opravdu tak dobré. A ukázalo se, že on ty komiksy má skutečně rád a dlouho toužil po svém vlastním. Napsal výborný námět a se scénářem mu pomohl velice dobrý autor Matt Kindt.“

Podle Václava Dorta si také představitel hlavního hrdiny tetralogie The Matrix dobře vybral ilustrátory. Místo aby sázel na líbivý, komerční styl, zvolil neučesaný až syrový vizuál, který připomíná začátky slavného kreslíře Franka Millera.

Za výtvarnou stránkou stojí tedy Ron Garney a Bill Crabtree. Podobně je neotřelý i samotný děj určený spíše pro náročnějšího čtenáře. Václav Dort je potěšený také tím, že Keanu Reeves respektive jeho agent si vyžádal českou verzi komiksu do své sbírky.

BRZRKR má celkem 12 sešitů po třech svazcích. První část vyšla ve Spojených státech už loni v březnu a fanoušci na ní tehdy přes crowdfundingovou kampaň vybrali téměř 1,5 milionu dolarů a stala se tak nejprodávanějším původním komiksovým debutem 21. století.

Druhý svazek tam vyšel před dvěma týdny a Keanu Reeves se s ním ukázal mimo jiné i v show Jimmyho Kimmela.



Definitivně se také potvrdily zprávy o tom, že po hercově debutu sáhl Netflix. Ten chystá nejen celovečerní hraný film s Keanu Reevsem v hlavní roli, ale také seriál ve stylu anime.